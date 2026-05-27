Τραμπ για Ιράν: «Θέλουν συμφωνία, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι» – Βίντεο από το Υπουργικό Συμβούλιο

Καμία ένδειξη προόδου δεν άφησε να φανεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε δηλώσει προ τεσσάρων ημερών πως η συμφωνία ήταν «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματεύσιμη» και ότι οι λεπτομέρειες θα «ανακοινώνονταν σύντομα».



Κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν «θέλει να κάνει μια συμφωνία», έσπευσε όμως να ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες με όσα βλέπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει στα όριά τους. Θα δούμε τι θα γίνει», σημείωσε.

«Ίσως χρειαστεί να επιστρέψουμε για να τις ολοκληρώσουμε, ίσως όχι» δήλωσε, και πρόσθεσε: «Προς το παρόν φαίνεται ότι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή».

Εκτοξεύοντας εκ νέου απειλές προς την Τεχεράνη, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα είμαστε [ικανοποιημένοι]… Είτε αυτό, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το Ιράν αποφάσισε να αρχίσει την άρση του γενικευμένου «μπλακάουτ» που είχε επιβάλει στο διαδίκτυο της χώρας, αποδίδοντας την κίνηση αυτή στην πίεση που δέχεται.

«Επειδή δέχονται πανηγυρικό πλήγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε και κατά της στρατηγικής των Ιρανών ηγετών, σημειώνοντας ότι υπολόγισαν λάθος τις αντοχές της Ουάσινγκτον.

«Νόμιζαν ότι θα με ανάγκαζαν να περιμένω μέχρι να υποχωρήσω», είπε ο Τραμπ.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η Τεχεράνη πίστευε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα εξαναγκαζόταν σε συνθηκολόγηση προκειμένου να μειώσει το οικονομικό κόστος του πολέμου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του φθινοπώρου.

«Δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές», ξεκαθάρισε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας αμέσως μετά ότι οι υποψήφιοι που υποστηρίζει κερδίζουν ούτως ή άλλως.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξήρε τη δράση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, συνδέοντάς τη με τον απόλυτο στόχο της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

«Με την Επιχείρηση “Επικό Μέλλον” (Operation Epic Future), οι πολεμιστές μας διασφαλίζουν ότι το νούμερο ένα κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».