Τραμπ: «Το Ιράν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο χωρίς ανταλλάγματα – Όχι στις άρσεις κυρώσεων»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στο ζήτημα των οικονομικών κυρώσεων προκειμένου να αποσπάσει αμοιβαίες παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα, έστειλε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Μιλώντας στο δίκτυο PBS News, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τραμπ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η τρέχουσα υπό συζήτηση συμφωνία να προβλέπει την παράδοση του εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου από την πλευρά του Ιράν με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των κυρώσεων.

«Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι άρση των κυρώσεων, όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.


Θέλοντας μάλιστα να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην αμερικανική στάση, πρόσθεσε: «Θα παραδώσουν το εξαιρετικά εμπλουτισμένο ουράνιο τους, όχι για άρση των κυρώσεων. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση».

Παρά τη σκληρή αυτή γραμμή, ο ίδιος είχε προχωρήσει τη Δευτέρα σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν όμορφα», ενώ αργότερα την Τετάρτη ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με το Υπουργικό του Συμβούλιο προκειμένου να εξετάσουν την πορεία των εν εξελίξει διπλωματικών προσπαθειών.

Το τελεσίγραφο για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ» και η Σαουδική Αραβία

Η διπλωματική στρατηγική του Τραμπ, ωστόσο, εκτείνεται πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς επιχειρεί να συνδέσει τη γενικότερη αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής με την επέκταση των «Συμφωνιών του Αβραάμ».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε το Σαββατοκύριακο με ηγέτες αραβικών εθνών -μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία και η Αίγυπτος- ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η προσχώρησή τους στις Συμφωνίες πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Οι «Συμφωνίες του Αβραάμ», οι οποίες ξεκίνησαν προς το τέλος της πρώτης προεδρικής του θητείας, οδήγησαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων αραβικών κρατών με το Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Καζακστάν είναι οι μόνες χώρες που έχουν υπογράψει από το 2020 και μετά.

Στον αντίποδα, η Σαουδική Αραβία έχει ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι δεν πρόκειται να προσχωρήσει, εάν δεν υπάρξουν απτές δεσμεύσεις για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από το PBS News γιατί ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, να δεχθεί να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ από τη στιγμή που δεν διασφαλίζεται ένα μονοπάτι για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, ο Τραμπ απάντησε κοφτά: «Επειδή είναι εξαιρετικό για τη Σαουδική Αραβία».

