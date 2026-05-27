Λευκωσία: Τρεις Ισραηλινοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο – Από τη Συρία οι δράστες

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκαν τρεις Ισραηλινοί στη Λευκωσία, με έναν εξ αυτών να τραυματίζεται, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης. Ένας από τους Ισραηλινούς χτυπήθηκε στο αυτί και έλαβε ιατρική φροντίδα μετά το περιστατικό.

Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα ανθρωποκυνηγητό και αργότερα συνέλαβε δύο ύποπτους, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως άνδρες συριακής καταγωγής.

Οι ύποπτοι μεταφέρθηκαν στα κεντρικά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Λευκωσίας για ανάκριση.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς ξεκίνησε το επεισόδιο και αν η επίθεση είχε ρατσιστικά κίνητρα. Η έρευνα συνεχίζεται.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τη βίαιη επίθεση κατά Ισραηλινών πολιτών στη Λευκωσία, που στοχοποιήθηκαν αποκλειστικά λόγω της, εμφανώς, εβραϊκής τους ταυτότητας», έγραψε στο X ο Ισραηλινός Πρέσβης στην Κύπρο, Ορέν Ανολίκ. «Τέτοια αντισημιτική βία δεν έχει θέση στην Κύπρο», πρόσθεσε.

