Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό η Εξόδιος Ακολουθία για τη Γωγώ Μαστροκώστα, με την οικογένειά της και τους φίλους της να την αποχαιρετούν συντετριμμένοι.

Τραγικές φιγούρες ήταν ο Τραϊνός Δέλλας η κόρη τους, Βικτώρια καθώς και η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα και τα αδέλφια της. Ο σύζυγός της και η κόρη τους έφτασαν πιασμένοι χέρι – χέρι στην εκκλησία, ο προαύλιος χώρος της οποίας είχε γεμίσει με στεφάνια στη μνήμη της, ενώ η φωτογραφία της με το λαμπερό χαμόγελό της δέσποζε στον χώρο, σαν να ήταν εκεί να «υποδεχτεί» τον κόσμο.

Η μητέρα της έφτασε στον Ιερό Ναό υποβασταζόμενη. Όταν αντίκρισε το λευκό φέρετρο της κόρης της να φτάνει στην εκκλησία ξέσπασε: «Σε έφεραν λουλούδι μου, σε έφεραν αστέρι μου». Όλοι βούρκωσαν με τα λόγια της.

Ρίγη συγκίνησης από τον επικήδειο του Τραϊνού Δέλλα

Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, όταν ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε μπροστά στο φέρετρο της γυναίκας της ζωής του και εκφώνησε τον επικήδειο.

Με σπασμένη φωνή, προσπαθώντας πολλές φορές να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα του για περισσότερα από είκοσι χρόνια, τη μητέρα του παιδιού του, τον άνθρωπο που – όπως είπε – ήταν τελικά ο πραγματικός του «άγγελος».

Η σιωπή μέσα στην εκκλησία ήταν απόλυτη. Κανείς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ακούγοντας τα λόγια ενός ανθρώπου που μέχρι την τελευταία στιγμή έμεινε δίπλα στη μεγάλη του αγάπη, στηρίζοντάς τη στη σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

«Αγγελέ μου, αγάπη μου. Έτσι με φώναζες. Έτσι με αποκαλούσες πάντοτε. Ο φύλακας άγγελός μου. Στα πεντηκοστά μου γενέθλια, όταν έμενα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα», είπε στην αρχή του επικήδειου, λυγίζοντας.

«Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει, πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν», ανέφερε συγκλονισμένος.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως μόνο μέσα στις δύσκολες στιγμές του νοσοκομείου κατάφερε να καταλάβει πραγματικά ποια ήταν η γυναίκα που είχε δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια.

«Μου έριχνες στάχτη στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω. Αλλά αυτή ξεπλύθηκε από τα δάκρυά μου τις στιγμές που ήμουν μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείου, για να μπορέσω να δω καθαρά την πραγματική σου μορφή και τα μαθήματα που μου έδινες», είπε και ξέσπασε σε λυγμούς.

Με βαθιά τρυφερότητα μίλησε και για τον τρόπο που τη φώναζε όλα αυτά τα χρόνια.

«Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα “μωρό μου”, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω», είπε.

Η αναφορά στην κόρη τους, Βικτώρια

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στην κόρη τους, Βικτώρια, και στη ζωή που δημιούργησαν μαζί.

«Η ανάγκη μου αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια. Και έτσι είχα δύο μωρά να προσέχω», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή.

Ο Τραϊανός Δέλλας μίλησε για τη ζωή που έζησαν μαζί, για τις δυσκολίες αλλά και για το πώς δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό της.

«Στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Δεν σε εγκατέλειψα ποτέ. Ούτε στιγμή. Πάντα ήσουν στο μυαλό μου και πάντα η προτεραιότητά μου», είπε συγκινώντας τους πάντες.

«Σε αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου» – Συγκλόνισε ο επικήδειος της κόρης της

«Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει» είπε η Βικτώρια και ανέφερε ότι η μητέρα της «πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο» και το τελευταίο που θα της άξιζε είναι λύπη. «Σε αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», περιέγραψε με σπασμένη φωνή.

«Ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε να τιμήσετε τη μαμά μου και να σταθείτε δίπλα στην οικογένειά μου. Ξέρω πως σήμερα είναι μια ημέρα πένθους και όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι. Όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα απ’ όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνεια. Αγάπησε βαθιά και έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μια δυνατή αδελφή. Και πάνω απ’ όλα μια μοναδική μαμά», είπε η Βικτώρια Δέλλα

«Μαμά με έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη, να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα. Όταν ήμουν μικρή σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου. Και αυτό το φρόντισες εσύ. Στον γάμο σου είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω έναν στίχο. Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική. Σε αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», πρόσθεσε συγκινημένη.

Η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, τον τόπο καταγωγής της.

Ήταν όλοι εκεί

Στο πλευρό τους βρέθηκαν και πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου και στενοί φίλοι της πρώην γυμνάστριας και μοντέλο.

Μεταξύ αυτών ο Χάρης Σιανίδης, ο Αντώνης Ρέμος, η Υβόννη Μπόσνιακ, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Δέσποινα Βανδή, η Νόνη Δούνια, ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Κώστας Χαλκιάς, η Ελένη Πετρουλάκη, ο Ίλια Ίβιτς, ο Ντέμης Νικολαΐδης, η Μαρί Κωνσταντάτου, ο Τάκης Φύσσας, ο Τάκης Ζαχαράτος και πολλοί ακόμη.

