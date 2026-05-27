Γωγώ Μαστροκώστα: «Σε αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου» – Συγκλόνισε ο επικήδειος της κόρης της

“Ράγισαν” καρδιές στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα με τον επικήδειο της κόρης της, Βικτώριας Δέλλα, στην εξόδιο ακολουθία που τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.

«Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει» είπε η Βικτώρια και ανέφερε ότι η μητέρα της «πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο» και το τελευταίο που θα της άξιζε είναι λύπη. «Σε αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», περιέγραψε με σπασμένη φωνή.

«Ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε να τιμήσετε τη μαμά μου και να σταθείτε δίπλα στην οικογένειά μου. Ξέρω πως σήμερα είναι μια ημέρα πένθους και όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι. Όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα απ’ όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνεια. Αγάπησε βαθιά και έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μια δυνατή αδελφή. Και πάνω απ’ όλα μια μοναδική μαμά», είπε η Βικτώρια Δέλλα.

«Μαμά με έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη, να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα. Όταν ήμουν μικρή σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου. Και αυτό το φρόντισες εσύ. Στον γάμο σου είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω έναν στίχο. Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική. Σε αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», πρόσθεσε συγκινημένη.

Η ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα θα γίνει στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, τον τόπο καταγωγής της.