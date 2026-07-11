Ρέθυμνο: Ακρωτηριάστηκε το πόδι του 6χρονου που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο

Σε ακρωτηριασμό του τραυματισμένου ποδιού του 6χρονου αγοριού που νοσηλεύεται στην Αθήνα προχώρησαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου οι γιατροί, έπειτα από πολυήμερη προσπάθεια διατήρησης του άκρου.

Σύμφωνα με τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα», παρά τις διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις και τη φροντίδα εξειδικευμένων ιατρών, η σοβαρότητα του τραυματισμού δεν επέτρεψε τελικά να σωθεί το πόδι του παιδιού.

Ο 6χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα μετά το τροχαίο που σημειώθηκε την 1η Ιουλίου στα Σχοινάρια του Ρεθύμνου. Το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν, κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση το αγόρι υπέστη βαρύτατο τραυματισμό στο πόδι.

Αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως η κρισιμότητα της κατάστασής του κατέστησε αναγκαία την άμεση μεταφορά του στην Αθήνα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε επείγουσα αεροδιακομιδή, ώστε να αναλάβει τη νοσηλεία του εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, οι γιατροί κατέβαλαν συνεχείς προσπάθειες για να διατηρήσουν το τραυματισμένο άκρο, υποβάλλοντας το παιδί σε σειρά επεμβάσεων. Παρά τη μάχη που δόθηκε, κρίθηκε τελικά αναπόφευκτος ο ακρωτηριασμός.