Ρέθυμνο: Στην Αθήνα μεταφέρθηκε ο 6χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο – Η πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο πόδι του

Στην Αθήνα μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια, στο Ρέθυμνο, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του και να τεθεί υπό τη φροντίδα εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας.

Το παιδί είχε διακομισθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε σοβαρό τραυματισμό στο πόδι και ανοικτό κάταγμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το άκρο του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, neakriti.gr, η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίθηκε διαχειρίσιμη, ωστόσο ο τραυματισμός στο κάτω άκρο ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να οργανωθεί αεροδιακομιδή στην Αθήνα για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το 6χρονο αγόρι επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, υπήρξε σύγκρουση με αυτοκίνητο.