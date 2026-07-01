Τροχαίο με τραυματισμό 6χρονου στο Ρέθυμνο – Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το πόδι του

Ένα 6χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην παραλία Σχοινάρια Ρεθύμνου, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν το πόδι του. Το παιδί βρίσκεται σε χειρουργείο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Το παιδί έχει τραυματιστεί σοβαρά
Πηγή: Nea Kriti
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός στο Ρέθυμνο: Σοβαρός τραυματισμός 6χρονου σε τροχαίο στα Σχοινάρια.
  • Μάχη για να σωθεί το πόδι ενός 6χρονου αγοριού δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο. Το παιδί βρίσκεται στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν τον τραυματισμό ιδιαίτερα σοβαρό.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Μάχη για να σώσουν το πόδι ενός 6χρονου αγοριού, δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα σήμερα (01/7/2026) στην παραλία Σχοινάρια στο Ρέθυμνο.

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Σύμφωνα με το neakriti.gr, το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και αυτή την ώρα βρίσκεται στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν τον τραυματισμό ιδιαίτερα σοβαρό, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασώσουν το πόδι του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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