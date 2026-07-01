Τροχαίο με τραυματισμό 6χρονου στο Ρέθυμνο – Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το πόδι του

Μάχη για να σώσουν το πόδι ενός 6χρονου αγοριού, δίνουν οι γιατροί στο νοσοκομείο, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα σήμερα (01/7/2026) στην παραλία Σχοινάρια στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και αυτή την ώρα βρίσκεται στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν τον τραυματισμό ιδιαίτερα σοβαρό, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασώσουν το πόδι του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.