Άννα Βίσση – Λευτέρης Πανταζής: Το απρόσμενο μουσικό ντουέτο που ξεσήκωσε τον κόσμο στους Αρκιούς – Δείτε βίντεο

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Άννα Βίσση και Λευτέρης Πανταζής «συναντήθηκαν» μουσικά σε μαγαζί στους Αρκιούς και τραγούδησαν μεγάλες παλιές και νέες επιτυχίες, ξεσηκώνοντας όλους όσοι βρίσκονταν εκεί.

Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου σε μαγαζί και πήραν δύο μικρόφωνα, αρχίζοντας να ερμηνεύουν μαζί τα τραγούδια τους.

Οι παρευρισκόμενοι έδειχναν να απολαμβάνουν τα ντουέτα τους, με ορισμένους να σπάνε πιάτα, ενώ όπως φαίνεται σε στιγμιότυπα έδιναν δώρα στους καλλιτέχνες.

Μάλιστα η Άννα Βίσση κάποια στιγμή χόρεψε ζεϊμπέκικο στον ρυθμό των επιτυχιών του Λευτέρη Πανταζή.

Δείτε βίντεο: