Δημήτρης Σταρόβας: Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό – «Ποτέ δεν είναι αργά»

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Στην Ιερά Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό ανέβηκε ο Δημήτρης Σταρόβας. Ο μουσικός εξομολογήθηκε μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ότι αν και είχε επισκεφθεί και σε μικρότερη ηλικία το νησί, δεν είχε βρεθεί στο μοναστήρι.

Ο Δημήτρης Σταρόβας ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου μια χαρακτηριστική φωτογραφία από την Ιερά Μονή που είναι χτισμένη σε απόκρημνο σημείο της Αμοργού.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής του έγραψε: «Το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Πήγα στα 20, πήγα στα 30, δεν ανέβηκα. Αξιώθηκα να ανεβώ φέτος το καλοκαίρι στα 63. Ποτέ δεν είναι αργά. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, δημιουργικότητα και σωστές επιλογές».