Δημήτρης Σταρόβας: «Ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου – Είχα ενοχλήσεις για πάνω από 10 χρόνια και δεν πήγαινα στον γιατρό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Δημήτρης Σταρόβας

Kαλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς νωρίς», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου ο Δημήτρης Σταρόβας και συγκλόνισε μιλώντας για την μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

«Στην πρώτη πρόβα για την παράσταση “Εκείνος και εκείνος» απελπίστηκα. Είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει άλλον για τον ρόλο μου αλλά επέμενε και τελικά μου βγήκε σε καλό. Το πρόβλημα της ομιλίας το έχουμε προσαρμόσει στον ρόλο», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας, για την επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι.

«Η πρώτη φορά που εμφανίστηκα στη σκηνή μετά το ισχαιμικό ήταν στους “Άγαμους” και η αλήθεια είναι ότι είχα αναστολές. Δεν ήθελα να με λυπούνται αλλά τελικά βγήκε σε καλό, γιατί επειδή το διακωμωδούσαμε το κοινό έφευγε λυτρωμένο. Έχω εισπράξει αγάπη για τρεις ζωές. Τρία πράγματα με έχουν σώσει, το χιούμορ, οι φίλοι και η μουσική. Μέσα από αυτά έχω περάσει πολύ δύσκολες παραστάσεις, όπως και αυτή με το ισχαιμικό επεισόδιο», είπε στην συνέχεια.

«Εγώ δεν παραπονιέμαι γιατί ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου. Είχα ενοχλήσεις για πάνω από δέκα χρόνια και δεν πήγαινα στον γιατρό. Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω, αλλά φοβόμουν να πάω. Στο τέλος είχα κρίσεις πανικού αρρυθμίες», συμπλήρωσε ακόμα ο Δημήτρης Σταρόβας.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
21:50 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Σύλλογος Φίλων Βασίλη Καρρά στο enikos.gr: «Είχαμε δώσει όρκο μπροστά του να μην τον αφήσουμε να ξεχαστεί»

Με αφορμή την ετήσια συνάντησή τους και την αφιερωματική βραδιά στον αείμνηστο τραγουδιστή την...
19:09 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Απόστολος Γκλέτσος: «Με το θέατρο νιώθω ότι ξαναβαφτίζομαι»

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4» βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) ο Απόστο...
14:36 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Biased Beast: Ο πρώτος νικητής στο Your Face Sounds Familiar – «Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Άννα Βίσση»

O Biased Beast βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Πρωινό μετά τη νίκη του στο Your Face Sounds F...
05:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μαρία Νιέβες: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η ιστορική μορφή του ταγκό στην Αργεντινή

Η Μαρία Νιέβες, μία ιστορική μορφή του αργεντίνικου ταγκό, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετώ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης