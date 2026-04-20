Δημήτρης Σταρόβας: «Ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου – Είχα ενοχλήσεις για πάνω από 10 χρόνια και δεν πήγαινα στον γιατρό»

Kαλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Νωρίς νωρίς», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου ο Δημήτρης Σταρόβας και συγκλόνισε μιλώντας για την μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

«Στην πρώτη πρόβα για την παράσταση “Εκείνος και εκείνος» απελπίστηκα. Είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει άλλον για τον ρόλο μου αλλά επέμενε και τελικά μου βγήκε σε καλό. Το πρόβλημα της ομιλίας το έχουμε προσαρμόσει στον ρόλο», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας, για την επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι.

«Η πρώτη φορά που εμφανίστηκα στη σκηνή μετά το ισχαιμικό ήταν στους “Άγαμους” και η αλήθεια είναι ότι είχα αναστολές. Δεν ήθελα να με λυπούνται αλλά τελικά βγήκε σε καλό, γιατί επειδή το διακωμωδούσαμε το κοινό έφευγε λυτρωμένο. Έχω εισπράξει αγάπη για τρεις ζωές. Τρία πράγματα με έχουν σώσει, το χιούμορ, οι φίλοι και η μουσική. Μέσα από αυτά έχω περάσει πολύ δύσκολες παραστάσεις, όπως και αυτή με το ισχαιμικό επεισόδιο», είπε στην συνέχεια.

«Εγώ δεν παραπονιέμαι γιατί ό,τι έπαθα το δημιούργησα μόνος μου. Είχα ενοχλήσεις για πάνω από δέκα χρόνια και δεν πήγαινα στον γιατρό. Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω, αλλά φοβόμουν να πάω. Στο τέλος είχα κρίσεις πανικού αρρυθμίες», συμπλήρωσε ακόμα ο Δημήτρης Σταρόβας.