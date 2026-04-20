Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Σίνδου – Με εγκαύματα στο πρόσωπο ένας 50χρονος

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΕΚΑΒ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν στις περίπου 13:00, όταν ένας 50χρονος άνδρας, ιδιοκτήτης επιχείρησης υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης: “Σήμερα, 20/04/2026, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό εργατικού ατυχήματος, νωρίς το μεσημέρι, σε εταιρεία στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου.

Ο εγκαυματίας αντιμετωπίστηκε επιτόπου σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα προνοσοκομειακής επείγουσας φροντίδας και σταθεροποιήθηκε.

Στη συνέχεια διακομίσθηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω και οριστική αντιμετώπιση.

Στο σημείο επιχείρησαν ένα 1 συμβατικό ασθενοφόρο και μία 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, με συνολικά 4 Διασώστες και 1 ιατρό του ΕΚΑΒ.

Η διασωστική ομάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης του εύχεται ταχεία ανάρρωση.

