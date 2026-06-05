Φωτιές από κεραυνούς ξέσπασαν στην Εύβοια – Δείτε βίντεο

Σφοδρή καταιγίδα με κεραυνούς έπληξε την Εύβοια το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, προκαλώντας πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές. Συγκεκριμένα, φωτιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές Πάλιουρα, Άγιος Αθανάσιος και Μίστρος του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, όπου κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κάτοικοι συνέδραμαν στην κατάσβεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιές από κεραυνούς σε διάφορες περιοχές προκάλεσε η καταιγίδα που έπληξε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου την Εύβοια.
  • Συγκεκριμένα, φωτιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές Πάλιουρα, Άγιος Αθανάσιος και Μίστρος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.
  • Στα σημεία έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στον Μίστρο οι κάτοικοι με επικεφαλής τον πρόεδρο Ηρακλή Τσώκο, ξεχύθηκαν στο σημείο της φωτιάς μαζί με πυροσβέστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Φωτιές από κεραυνούς σε διάφορες περιοχές προκάλεσε μεταξύ άλλων η καταιγίδα που έπληξε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου την Εύβοια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, φωτιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές Πάλιουρα, Άγιος Αθανάσιος και Μίστρος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Στα σημεία έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στον Μίστρο οι κάτοικοι με επικεφαλής τον πρόεδρο Ηρακλή Τσώκο, που είναι κι ο ίδιος πυροσβέστης, ξεχύθηκαν στο σημείο της φωτιάς μαζί με πυροσβέστες που κατέφτασαν.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: evia online

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