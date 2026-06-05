Φωτιές από κεραυνούς ξέσπασαν στην Εύβοια – Δείτε βίντεο

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Φωτιές από κεραυνούς σε διάφορες περιοχές προκάλεσε μεταξύ άλλων η καταιγίδα που έπληξε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου την Εύβοια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, φωτιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές Πάλιουρα, Άγιος Αθανάσιος και Μίστρος στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Στα σημεία έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στον Μίστρο οι κάτοικοι με επικεφαλής τον πρόεδρο Ηρακλή Τσώκο, που είναι κι ο ίδιος πυροσβέστης, ξεχύθηκαν στο σημείο της φωτιάς μαζί με πυροσβέστες που κατέφτασαν.

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Πηγή: evia online