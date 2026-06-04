Θύμα επίθεσης στον Λυκαβηττό: Με αγκάλιασε – Με πήγε προς την άκρη – ΒΙΝΤΕΟ

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Τον τρόμο βίωσε μία 22χρονη κοπέλα στον Λυκαβηττό όταν επέστρεφε από τη δουλειά της δέχτηκε επίθεση.

Όλα έγιναν στις 21.20 της Τετάρτης. Η κοπέλα μιλούσε στο κινητό με το αγόρι της και περπατούσε για να φτάσει στη στάση του λεωφορείου.

«Μιλούσα κανονικά στο τηλέφωνο με το αγόρι μου. Και όταν πέρασα από δίπλα του δεν περίμενα ότι θα κάνει κάποια κίνηση, γιατί λέω:

Εντάξει στο τηλέφωνο μιλάω, συνήθως όταν μιλάς στο τηλέφωνο δεν σε πλησιάζουν.

Αλλά αυτός δεν τον ένοιαξε ούτε αυτό.

Είχα φτάσει στα δύο τελευταία σκαλιά και άκουσα γρήγορα βήματα. Κάποιον να κατεβαίνει. Και επειδή ξέρω ότι εκεί πέρα τρέχουν άνθρωποι και γενικά βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους, νόμιζα ότι κάποιος έτρεχε και πήγα λίγο πιο δίπλα, έκανα λίγο στην άκρη. Και κοίταξα προς τα πάνω.

Και την ώρα που κοίταξα προς τα πάνω, είδα τον άνθρωπο και απλά ήρθε και με αγκάλιασε στα πλάγια και με πήγε προς πιο άκρη.

Εκείνη τη στιγμή τον έσπρωξα εγώ.»

Επιτέθηκε για δεύτερη φορά

«Εγώ τον έσπρωξα, μετά έπεσα κάτω γιατί πήγα να φύγω. Σηκώθηκα γρήγορα και μετά ξαναήρθε προς τα πάνω μου. Τον έσπρωξα».

Η κοπέλα, όπως βεβαιώνει η μαρτυρία, αντέδρασε άμεσα και έξυπνα, ενώ συγκράτησε και την περιγραφή του:

«Γύρω στο 1,60, 1,65… 1,70, εκεί πέρα. Μελαμψός αρκετά. Φορούσε μπλούζα ήταν μπεζ προς χακί. Λίγο πιο σκούρο. Μαύρο παντελόνι.»

«Έριξα τον εαυτό μου, κουτρουβάλησα για να σωθώ»

Δεν ήξερα από που αλλού να φύγω, γιατί δεν μπορούσα να πάω από τις άλλες σκάλες, γιατί ήταν εκεί μπροστά ουσιαστικά. Και είδα αυτό το… που δενήταν ουσιαστικά γκρεμός, ήταν 3 μέτρα περίπου. Και κουτρουβάλησα εκεί πέρα. Ουσιαστικά έπεσα από κει πέρα. »

Για καλή της τύχη περνούσε ένα ταξί και η κοπέλα ζήτησε βοήθεια από τον οδηγό. Μπήκε στο όχημα, ενώ ένας νεαρός που έτυχε να περνάει από το σημείο έτρεξε να βοηθήσει. Μάλιστα, η 22χρονη έδειξε ποιος είναι ο δράστης, με τον νεαρό να του φωνάζει.

«Αυτός εν τω μεταξύ, όταν εγώ βγήκα στον δρόμο και άρχισα να τρέχω προς τα αμάξια, είχε κατέβει κανονικά τα σκαλιά και ήταν από πίσω μου.»

Ο δράστης αναζητείται ενώ η κοπέλα έχει ελαφριά τραύματα από την πτώση.