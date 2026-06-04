Λέσβος: Νέα σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος – Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχωρά σε νέα, ελεγχόμενη διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης γαλακτοκομικών και κρεατοσκευασμάτων από τη Λέσβο, στο πλαίσιο της διαχείρισης των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί εξαιτίας του αφθώδους πυρετού.

Η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, έπειτα από αιτήματα μονάδων μεταποίησης γάλακτος και σφαγείων του νησιού, καθώς και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η απόφαση αποσκοπεί στη στήριξη της τοπικής παραγωγής και της οικονομικής δραστηριότητας της Λέσβου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του ζωικού κεφαλαίου ή να αυξάνεται ο κίνδυνος διασποράς της νόσου.

Όπως επισημαίνεται, ο αφθώδης πυρετός δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα μέτρα που εφαρμόζονται αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποτροπή μετάδοσης της νόσου μεταξύ των ζώων, καθώς ο ιός μπορεί να μεταφερθεί μηχανικά μέσω οχημάτων, εξοπλισμού, συσκευασιών ή νωπού γάλακτος.

Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις η έξοδος από τη Λέσβο γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν παραχθεί σε εγκαταστάσεις με κλειστού τύπου συστήματα παστερίωσης και έχουν υποστεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες επεξεργασίας για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης του ιού.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η διακίνηση ώριμων τυριών για λιανική πώληση, περαιτέρω μεταποίηση, ενδοκοινοτικό εμπόριο και εξαγωγές προς τρίτες χώρες, με βασική προϋπόθεση να μην πραγματοποιείται ανασυσκευασία τους εκτός Λέσβου. Παράλληλα, εφόσον δεν επαρκούν οι αποθηκευτικοί χώροι στο νησί, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς τους σε εγκεκριμένες ψυκτικές εγκαταστάσεις εκτός Λέσβου, όπου θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι νεότερης απόφασης.

Επιπλέον, επιτρέπεται η διακίνηση γιαουρτιού, παγωτού και σύνθετων προϊόντων, όπως κρέμες, ρυζόγαλο, τυροπιτάκια και παρεμφερή είδη, αποκλειστικά για σκοπούς λιανικής πώλησης.

Όσον αφορά το βούτυρο και τη μυζήθρα (γκίζα), η μεταφορά τους επιτρέπεται μόνο προς επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις που θα τα χρησιμοποιήσουν για περαιτέρω μεταποίηση, όπως μονάδες παραγωγής σύνθετων τροφίμων, αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.

Η εφαρμογή των μέτρων θα τελεί υπό την εποπτεία του ΕΦΕΤ, με υποχρεωτική τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας, των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης, καθώς και των απαιτήσεων για ασφαλή μεταφορά και άθικτη συσκευασία των προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα του κρέατος, επιτρέπεται η διακίνηση εκτός Λέσβου νωπών κρεάτων που προέρχονται από ζώα εκτός του νησιού, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας. Παράλληλα, δίνεται το «πράσινο φως» για τη μεταφορά προϊόντων κρέατος που έχουν υποστεί την απαιτούμενη θερμική επεξεργασία.

Για τα ζώα που προέρχονται από την περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη προβλέπεται η δυνατότητα σφαγής στο πλησιέστερο σφαγείο, με την προϋπόθεση ότι τα σφάγια θα διακινούνται αποκλειστικά εντός της Λέσβου και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογραμμίζει ότι συνεχίζει τη στενή συνεργασία με τις κτηνιατρικές Αρχές, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον ΕΦΕΤ, τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς, προκειμένου η σταδιακή επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας να πραγματοποιείται με ασφάλεια, διαφάνεια και πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας της κτηνοτροφίας.

Όπως τονίζεται, βασικός στόχος παραμένει αφενός η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και ο περιορισμός της νόσου και αφετέρου η στήριξη των παραγωγών, των τυροκομικών μονάδων, των επιχειρήσεων και συνολικά της τοπικής οικονομίας της Λέσβου.