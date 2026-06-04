Γερμανία: Αεροπλάνο της Lufthansa «κατέρρευσε» έπειτα από βλάβη στο σύστημα προσγείωσης – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Αναταραχή επικράτησε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης όταν ένα Boeing 787-9 της Lufthansa παρουσίασε βλάβη στο σύστημα προσγείωσης, με αποτέλεσμα η μύτη του αεροσκάφους να χτυπήσει στο έδαφος ενώ ήταν παρκαρισμένο.

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Διεθνή Νέα

Γερμανία, αεροπλάνο, Lufthansa
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναταραχή επικράτησε σήμερα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στη Γερμανία, όταν ένα αεροπλάνο της Lufthansa παρουσίασε βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.
  • Συγκεκριμένα, το Boeing 787-9 «κατέρρευσε» ενώ ήταν παρκαρισμένο σε μία πύλη, καθώς υπήρξε δυσλειτουργία στον μπροστινό τροχό με αποτέλεσμα η μύτη του αεροσκάφους να χτυπήσει στο έδαφος.
  • Δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος τη στιγμή του ατυχήματος και δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αναταραχή επικράτησε σήμερα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στη Γερμανία, όταν ένα αεροπλάνο της Lufthansa παρουσίασε βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.

Συγκεκριμένα, το Boeing 787-9 «κατέρρευσε», ενώ ήταν παρκαρισμένο σε μία πύλη του αεροδρομίου, όταν υπήρξε δυσλειτουργία στον μπροστινό τροχό με αποτέλεσμα η μύτη του αεροσκάφους να χτυπήσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος τη στιγμή του ατυχήματος, και δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

 

 

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