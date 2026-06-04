Γερμανία: Αεροπλάνο της Lufthansa «κατέρρευσε» έπειτα από βλάβη στο σύστημα προσγείωσης – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

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Αναταραχή επικράτησε σήμερα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στη Γερμανία, όταν ένα αεροπλάνο της Lufthansa παρουσίασε βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.

Συγκεκριμένα, το Boeing 787-9 «κατέρρευσε», ενώ ήταν παρκαρισμένο σε μία πύλη του αεροδρομίου, όταν υπήρξε δυσλειτουργία στον μπροστινό τροχό με αποτέλεσμα η μύτη του αεροσκάφους να χτυπήσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος τη στιγμή του ατυχήματος, και δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

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