Γερμανία: Αεροπλάνο της Lufthansa «κατέρρευσε» έπειτα από βλάβη στο σύστημα προσγείωσης – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Αναταραχή επικράτησε σήμερα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στη Γερμανία, όταν ένα αεροπλάνο της Lufthansa παρουσίασε βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.
Συγκεκριμένα, το Boeing 787-9 «κατέρρευσε», ενώ ήταν παρκαρισμένο σε μία πύλη του αεροδρομίου, όταν υπήρξε δυσλειτουργία στον μπροστινό τροχό με αποτέλεσμα η μύτη του αεροσκάφους να χτυπήσει στο έδαφος.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, δεν υπήρχαν επιβάτες στο αεροσκάφος τη στιγμή του ατυχήματος, και δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
NEW: Front landing gear of a Lufthansa Boeing 787-9 collapses while parked at the gate at Frankfurt Airport.
No statement has currently been made regarding the cause or whether there were any injuries. pic.twitter.com/TgK4bTxQjj
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 4, 2026
Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS
— Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026