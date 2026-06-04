Δημήτρης Ουγγαρέζος: Συγκλονίζει με την εξομολόγησή του – «Μετά είσαι μόνος σου με έναν άνθρωπο αβοήθητο…»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βίωσε την απώλεια και των δύο γονέων του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το 2019, με τον πατέρα του να φεύγει τον Ιανουάριο και τη μητέρα του τον Οκτώβριο. Σε προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή «Buongiorno» στις 4 Ιουνίου, αναφέρθηκε στην ευαίσθητη περίοδο της μη αναστρέψιμης πορείας της υγείας της μητέρας του. 

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Δημήτρης Ουγγαρέζος
Φωτογραφία: d_ougarezos/ Instagram
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βίωσε την απώλεια και των δύο γονέων του μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Σε προσωπική του εξομολόγηση, αναφέρθηκε στην περίοδο που η πορεία της υγείας της μητέρας του ήταν μη αναστρέψιμη, τονίζοντας πως «είναι πολύ σημαντικό και οι γιατροί να είναι δίπλα μας. Και όχι όταν το πράγμα παίρνει μία μη αναστρέψιμη πορεία να εξαφανίζονται από τα τηλέφωνα».
  • Ο δημοσιογράφος εξήγησε πως «μετά είσαι μόνος σου με έναν άνθρωπο αβοήθητο», ενώ αναγκάστηκαν να πάνε «σε έναν άλλον γιατρό, μόνο και μόνο για να σηκώνει το τηλέφωνο. Όχι για να κάνει καλά τη μάνα μου».

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Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, βίωσε την απώλεια και των δύο γονέων του. Ο ταλαντούχος δημοσιογράφος τον Ιανουάριο του 2019 ήρθε αντιμέτωπος με τον θάνατο του πατέρα του, και επτά μήνες μετά, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, είδε και την πολυαγαπημένη μητέρα του να φεύγει από τη ζωή. Το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση, στο «Buongiorno», αναφερόμενος στην ευαίσθητη περίοδο που η πορεία της υγείας της μαμάς του, ήταν μη αναστρέψιμη.

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Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με αφορμή ένα θέμα που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, εξομολογήθηκε πως: «Είναι πολύ σημαντικό και οι γιατροί να είναι δίπλα μας. Και όχι όταν το πράγμα παίρνει μία μη αναστρέψιμη πορεία να εξαφανίζονται από τα τηλέφωνα».

«Γιατί από ένα σημείο και μετά αντιμετωπίζουμε τις παρενέργειες, που μπορεί να είναι ένας εμετός… Θέλεις τον γιατρό να στο πει. Όταν ο γιατρός θεωρεί ότι στο έχει πει πέντε φορές και δεν το σηκώνει το τηλέφωνο, μετά είσαι μόνος σου με έναν άνθρωπο αβοήθητο», συνέχισε.

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Επιπλέον, ο δημοσιογράφος είπε ότι: «Δηλαδή και από τους γιατρούς, λίγο παραπάνω να είναι δίπλα μας, αυτό. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Ναι, το έζησα. Αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε έναν άλλον γιατρό, μόνο και μόνο για να σηκώνει το τηλέφωνο. Όχι για να κάνει καλά τη μάνα μου». 

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