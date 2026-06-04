Δημήτρης Κόκοτας: Ξεσπά η αδελφή του – «Όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται»

Η Έλλη Κόκοτα, αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα, απέστειλε σαφές μήνυμα διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του αδελφού της. Εξέφρασε την ντροπή και τον θυμό της για την παραπληροφόρηση, τονίζοντας ότι ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον αγώνα του και βρίσκεται στην ίδια κατάσταση, χωρίς νέα δεδομένα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Δημήτρης Κόκοτας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Έλλη Κόκοτα, αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, έστειλε σαφές μήνυμα απαντώντας στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση της υγείας του.
  • «Αυτά όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται», ανέφερε μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, τονίζοντας πως «Είναι στην ίδια κατάσταση ο Δημήτρης, δίνει τον αγώνα του».
  • Η ίδια πρόσθεσε ότι «Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο» και εξέφρασε την οργή της για τα δημοσιεύματα: «Με θυμώνει… Κάθε φορά το ίδιο γίνεται…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σαφές μήνυμα προς έστειλε η Έλλη Κόκοτα, αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, απαντώντας στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση της υγείας του.

Δημήτρης Κόκοτας: Η αδελφή του για την κατάσταση της υγείας του – «Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο»

«Αυτά όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δεν σέβονται οικογένειες, δεν σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα και τίποτα άλλο. Είναι στην ίδια κατάσταση ο Δημήτρης, δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με» ανέφερε μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

«Πηγαίνω και τον βλέπω και φεύγω. Είναι όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Σβήνω τα sites από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε αν έγραφαν για τον αδελφό σας; Με θυμώνει… Κάθε φορά το ίδιο γίνεται… Δεν μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς, αυτοί είμαστε» πρόσθεσε η Έλλη Κόκοτα.

Δημήτρης Κόκοτας: «Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να μας τον φέρει σπίτι μας, υγιή και δυνατό», λέει η σύζυγός του

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ