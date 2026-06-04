Δημήτρης Κόκοτας: Ξεσπά η αδελφή του – «Όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται»

Σαφές μήνυμα προς έστειλε η Έλλη Κόκοτα, αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, απαντώντας στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση της υγείας του.

«Αυτά όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δεν σέβονται οικογένειες, δεν σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα και τίποτα άλλο. Είναι στην ίδια κατάσταση ο Δημήτρης, δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με» ανέφερε μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

«Πηγαίνω και τον βλέπω και φεύγω. Είναι όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Σβήνω τα sites από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε αν έγραφαν για τον αδελφό σας; Με θυμώνει… Κάθε φορά το ίδιο γίνεται… Δεν μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς, αυτοί είμαστε» πρόσθεσε η Έλλη Κόκοτα.