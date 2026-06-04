Τραγωδία με 55χρονο Βρετανό στα Καλάβρυτα: Μετέφερε την γυναίκα του στο νοσοκομείο και πέθανε μπροστά στα μάτια της

Μια τραγική απώλεια σημειώθηκε στο νοσοκομείο Καλαβρύτων, όταν ένας 55χρονος Βρετανός τουρίστας κατέρρευσε και πέθανε ξαφνικά, ενώ συνόδευε τη σύζυγό του που νοσηλευόταν για αδιαθεσία. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στο νοσοκομείο Καλαβρύτων, όπου ένας 55χρονος Βρετανός τουρίστας κατέρρευσε ξαφνικά και έχασε τη ζωή του, ενώ είχε μεταφέρει τη γυναίκα του.
  • Ο 55χρονος μετέφερε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ενώ εκείνη ανάρρωνε, ο ίδιος κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της.
  • Παρά την άμεση κινητοποίηση των γιατρών και τις προσπάθειες για την επαναφορά του, αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να φωτίσει την αιτία θανάτου του Βρετανού τουρίστα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για ζευγάρι τουριστών, χθες το απόγευμα στα Καλάβρυτα. Ένας 55χρονος Βρετανός μετέφερε την γυναίκα του στο νοσοκομείο και την ώρα που εκείνη ανάρρωνε, ο ίδιος κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στα μάτια της και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το KalavrytaNews, ο 55χρονος Βρετανός τουρίστας μετέφερε την σύζυγό του στο νοσοκομείο το απόγευμα της Τετάρτης (3/6), καθώς η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία. Εκεί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, ενώ η γυναίκα ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο 55χρονος, που βρισκόταν δίπλα της, κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της.

Η κινητοποίηση των γιατρών και των νοσηλευτών υπήρξε άμεση, όμως, παρά τις προσπάθειες για την επαναφορά του 55χρονου, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να φωτίσει την αιτία θανάτου του Βρετανού τουρίστα, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του ΑΤ Καλαβρύτων.

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