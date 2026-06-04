Τραγωδία με 55χρονο Βρετανό στα Καλάβρυτα: Μετέφερε την γυναίκα του στο νοσοκομείο και πέθανε μπροστά στα μάτια της

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για ζευγάρι τουριστών, χθες το απόγευμα στα Καλάβρυτα. Ένας 55χρονος Βρετανός μετέφερε την γυναίκα του στο νοσοκομείο και την ώρα που εκείνη ανάρρωνε, ο ίδιος κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στα μάτια της και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με το KalavrytaNews, ο 55χρονος Βρετανός τουρίστας μετέφερε την σύζυγό του στο νοσοκομείο το απόγευμα της Τετάρτης (3/6), καθώς η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία. Εκεί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, ενώ η γυναίκα ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο 55χρονος, που βρισκόταν δίπλα της, κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά στα μάτια της.

Η κινητοποίηση των γιατρών και των νοσηλευτών υπήρξε άμεση, όμως, παρά τις προσπάθειες για την επαναφορά του 55χρονου, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να φωτίσει την αιτία θανάτου του Βρετανού τουρίστα, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του ΑΤ Καλαβρύτων.