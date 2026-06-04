Τηλεθέαση (3/6): Οι μεγάλοι νικητές και οι εκπλήξεις σε prime time και late night

Τα αναλυτικά στοιχεία τηλεθέασης της 3ης Ιουνίου, αναδεικνύοντας τους νικητές σε prime time και late night ζώνες, τόσο στο δυναμικό όσο και στο σύνολο κοινού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Alpha και ο αγώνας Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού κυριάρχησαν στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη στο δυναμικό κοινό, με το «Να μ’ αγαπάς» να ξεχωρίζει στο σύνολο κοινού με 27,4%.
  • Στη late night ζώνη, η ξένη ταινία «The Proposal» στο Star κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 12,8%, ακολουθούμενη από το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha.
  • Στο σύνολο κοινού, η «Γη της Ελιάς» ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με 17,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 13,9%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Alpha και ο αγώνας Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού κυριάρχησαν στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο δυναμικό κοινό.

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Στην κορυφή βρέθηκε ο αγώνας και ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 16,9%, το «Να μ’ αγαπάς» με 15,8% και ο «Άγιος Έρωτας» με 14,7%. Το MasterChef του Star κατέγραψε 11,8%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Έχω Παιδιά» του Mega με 7,9% και το Grand Hotel του ΑΝΤ1 με 7,1%.

Στο σύνολο κοινού, το «Να μ’ αγαπάς» ξεχώρισε σημειώνοντας το εντυπωσιακό 27,4%, με το μπάσκετ και τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθούν.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Μπάσκετ: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Ζ) ERT2 24.5%
2 Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε47 ALPHA 16.9%
3 Να Μ’ Αγαπάς Ε121 ALPHA 15.9%
4 Άγιος Έρωτας Κ2 Ε122 ALPHA 14.8%
5 MasterChef 10 STAR 11.9%
6 Έχω Παιδιά Κ2 Ε35 Mega 8.2%
7 Grand Hotel Κ2 Ε124 ANT1 6.7%
8 Παιχνίδια Εκδίκησης Ε85 ANT1 6.5%
9 Μια Νύχτα Μόνο Ε88 Mega 6.1%
10 Σούπερ Ήρωες Ε25 ANT1 6.1%
11 Ο πιο Αδύναμος Κρίκος OPEN 4.7%
12 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε41 ERT1 3.1%

Prime Time – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Να Μ’ Αγαπάς Ε121 ALPHA 27.6%
2 Μπάσκετ: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Ζ) ERT2 18.4%
3 Άγιος Έρωτας Κ2 Ε122 ALPHA 18.3%
4 Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε47 ALPHA 16.8%
5 Grand Hotel Κ2 Ε124 ANT1 12.8%
6 Μια Νύχτα Μόνο Ε88 Mega 12%
7 MasterChef 10 STAR 9.7%
8 Έχω Παιδιά Κ2 Ε35 Mega 8.2%
9 Σούπερ Ήρωες Ε25 ANT1 7.3%
10 Παιχνίδια Εκδίκησης Ε85 ANT1 6.9%
11 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε41 ERT1 4.3%
12 Ο πιο Αδύναμος Κρίκος OPEN 4.1%

Στη late night ζώνη, η ξένη ταινία «The Proposal» στο Star κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 12,8%. Ακολούθησαν το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha με 11,3% και η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» του ΑΝΤ1 με 11,1%. Η «Γη της Ελιάς» του Mega σημείωσε 9,3%, ενώ τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» κινήθηκαν στο 6,3%.

Στο σύνολο κοινού, η «Γη της Ελιάς» ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με 17,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 13,9%. Τρίτη ήταν η «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 11,3%, ενώ το «The Proposal» συγκέντρωσε 10,1%.

Late Night – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Η Γη της Ελιάς MEGA 17,3
2 Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι ALPHA 13,9
3 Νύχτα Αποκαλύψεων ΑΝΤ1 11,3
4 Ξένη Ταινία – The Proposal STAR 10,1
5 Παιχνίδια Εκδίκησης ΑΝΤ1 6,4
6 Ξένη Ταινία – Επικίνδυνη Οικογένεια ΣΚΑΪ 5,4
7 Κοινωνία Άνω Κάτω OPEN 4,3

 

 

Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Ξένη Ταινία – The Proposal STAR 12,8
2 Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι ALPHA 11,3
3 Νύχτα Αποκαλύψεων ΑΝΤ1 11,1
4 Η Γη της Ελιάς MEGA 9,3
5 Παιχνίδια Εκδίκησης ΑΝΤ1 6,3
6 Ξένη Ταινία – Επικίνδυνη Οικογένεια ΣΚΑΪ 5,0
7 Κοινωνία Άνω Κάτω OPEN 4,7

 

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