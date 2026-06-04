Τηλεθέαση (3/6): Οι μεγάλοι νικητές και οι εκπλήξεις σε prime time και late night

Ο Alpha και ο αγώνας Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού κυριάρχησαν στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο δυναμικό κοινό.
Στην κορυφή βρέθηκε ο αγώνας και ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 16,9%, το «Να μ’ αγαπάς» με 15,8% και ο «Άγιος Έρωτας» με 14,7%. Το MasterChef του Star κατέγραψε 11,8%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Έχω Παιδιά» του Mega με 7,9% και το Grand Hotel του ΑΝΤ1 με 7,1%.
Στο σύνολο κοινού, το «Να μ’ αγαπάς» ξεχώρισε σημειώνοντας το εντυπωσιακό 27,4%, με το μπάσκετ και τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθούν.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Μπάσκετ: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Ζ)
|ERT2
|24.5%
|2
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε47
|ALPHA
|16.9%
|3
|Να Μ’ Αγαπάς Ε121
|ALPHA
|15.9%
|4
|Άγιος Έρωτας Κ2 Ε122
|ALPHA
|14.8%
|5
|MasterChef 10
|STAR
|11.9%
|6
|Έχω Παιδιά Κ2 Ε35
|Mega
|8.2%
|7
|Grand Hotel Κ2 Ε124
|ANT1
|6.7%
|8
|Παιχνίδια Εκδίκησης Ε85
|ANT1
|6.5%
|9
|Μια Νύχτα Μόνο Ε88
|Mega
|6.1%
|10
|Σούπερ Ήρωες Ε25
|ANT1
|6.1%
|11
|Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
|OPEN
|4.7%
|12
|Από Ήλιο σε Ήλιο Ε41
|ERT1
|3.1%
Prime Time – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Να Μ’ Αγαπάς Ε121
|ALPHA
|27.6%
|2
|Μπάσκετ: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Ζ)
|ERT2
|18.4%
|3
|Άγιος Έρωτας Κ2 Ε122
|ALPHA
|18.3%
|4
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε47
|ALPHA
|16.8%
|5
|Grand Hotel Κ2 Ε124
|ANT1
|12.8%
|6
|Μια Νύχτα Μόνο Ε88
|Mega
|12%
|7
|MasterChef 10
|STAR
|9.7%
|8
|Έχω Παιδιά Κ2 Ε35
|Mega
|8.2%
|9
|Σούπερ Ήρωες Ε25
|ANT1
|7.3%
|10
|Παιχνίδια Εκδίκησης Ε85
|ANT1
|6.9%
|11
|Από Ήλιο σε Ήλιο Ε41
|ERT1
|4.3%
|12
|Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
|OPEN
|4.1%
Στη late night ζώνη, η ξένη ταινία «The Proposal» στο Star κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 12,8%. Ακολούθησαν το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha με 11,3% και η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» του ΑΝΤ1 με 11,1%. Η «Γη της Ελιάς» του Mega σημείωσε 9,3%, ενώ τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» κινήθηκαν στο 6,3%.
Στο σύνολο κοινού, η «Γη της Ελιάς» ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με 17,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 13,9%. Τρίτη ήταν η «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 11,3%, ενώ το «The Proposal» συγκέντρωσε 10,1%.
Late Night – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Η Γη της Ελιάς
|MEGA
|17,3
|2
|Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
|ALPHA
|13,9
|3
|Νύχτα Αποκαλύψεων
|ΑΝΤ1
|11,3
|4
|Ξένη Ταινία – The Proposal
|STAR
|10,1
|5
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|ΑΝΤ1
|6,4
|6
|Ξένη Ταινία – Επικίνδυνη Οικογένεια
|ΣΚΑΪ
|5,4
|7
|Κοινωνία Άνω Κάτω
|OPEN
|4,3
Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Ξένη Ταινία – The Proposal
|STAR
|12,8
|2
|Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
|ALPHA
|11,3
|3
|Νύχτα Αποκαλύψεων
|ΑΝΤ1
|11,1
|4
|Η Γη της Ελιάς
|MEGA
|9,3
|5
|Παιχνίδια Εκδίκησης
|ΑΝΤ1
|6,3
|6
|Ξένη Ταινία – Επικίνδυνη Οικογένεια
|ΣΚΑΪ
|5,0
|7
|Κοινωνία Άνω Κάτω
|OPEN
|4,7