Τηλεθέαση (3/6): Οι μεγάλοι νικητές και οι εκπλήξεις σε prime time και late night

Ο Alpha και ο αγώνας Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού κυριάρχησαν στην τηλεθέαση στην prime time ζώνη, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις στο δυναμικό κοινό.

Στην κορυφή βρέθηκε ο αγώνας και ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 16,9%, το «Να μ’ αγαπάς» με 15,8% και ο «Άγιος Έρωτας» με 14,7%. Το MasterChef του Star κατέγραψε 11,8%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Έχω Παιδιά» του Mega με 7,9% και το Grand Hotel του ΑΝΤ1 με 7,1%.

Στο σύνολο κοινού, το «Να μ’ αγαπάς» ξεχώρισε σημειώνοντας το εντυπωσιακό 27,4%, με το μπάσκετ και τον «Άγιο Έρωτα» να ακολουθούν.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Μπάσκετ: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Ζ) ERT2 24.5% 2 Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε47 ALPHA 16.9% 3 Να Μ’ Αγαπάς Ε121 ALPHA 15.9% 4 Άγιος Έρωτας Κ2 Ε122 ALPHA 14.8% 5 MasterChef 10 STAR 11.9% 6 Έχω Παιδιά Κ2 Ε35 Mega 8.2% 7 Grand Hotel Κ2 Ε124 ANT1 6.7% 8 Παιχνίδια Εκδίκησης Ε85 ANT1 6.5% 9 Μια Νύχτα Μόνο Ε88 Mega 6.1% 10 Σούπερ Ήρωες Ε25 ANT1 6.1% 11 Ο πιο Αδύναμος Κρίκος OPEN 4.7% 12 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε41 ERT1 3.1%

Prime Time – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Να Μ’ Αγαπάς Ε121 ALPHA 27.6% 2 Μπάσκετ: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Ζ) ERT2 18.4% 3 Άγιος Έρωτας Κ2 Ε122 ALPHA 18.3% 4 Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε47 ALPHA 16.8% 5 Grand Hotel Κ2 Ε124 ANT1 12.8% 6 Μια Νύχτα Μόνο Ε88 Mega 12% 7 MasterChef 10 STAR 9.7% 8 Έχω Παιδιά Κ2 Ε35 Mega 8.2% 9 Σούπερ Ήρωες Ε25 ANT1 7.3% 10 Παιχνίδια Εκδίκησης Ε85 ANT1 6.9% 11 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε41 ERT1 4.3% 12 Ο πιο Αδύναμος Κρίκος OPEN 4.1%

Στη late night ζώνη, η ξένη ταινία «The Proposal» στο Star κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 12,8%. Ακολούθησαν το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha με 11,3% και η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» του ΑΝΤ1 με 11,1%. Η «Γη της Ελιάς» του Mega σημείωσε 9,3%, ενώ τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» κινήθηκαν στο 6,3%.

Στο σύνολο κοινού, η «Γη της Ελιάς» ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς με 17,3%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» με 13,9%. Τρίτη ήταν η «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 11,3%, ενώ το «The Proposal» συγκέντρωσε 10,1%.

Late Night – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Η Γη της Ελιάς MEGA 17,3 2 Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι ALPHA 13,9 3 Νύχτα Αποκαλύψεων ΑΝΤ1 11,3 4 Ξένη Ταινία – The Proposal STAR 10,1 5 Παιχνίδια Εκδίκησης ΑΝΤ1 6,4 6 Ξένη Ταινία – Επικίνδυνη Οικογένεια ΣΚΑΪ 5,4 7 Κοινωνία Άνω Κάτω OPEN 4,3

Late Night – Δυναμικό Κοινό (%)