Τηλεθέαση (3/6): Πρωτιά για το Buongiorno στο δυναμικό κοινό και για τους Αταίριαστους στο σύνολο

Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στην τηλεθέαση για τις πρωινές ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές.
Στο δυναμικό κοινό, το Buongiorno του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση με 13,3%, με το Super Κατερίνα του Alpha να ακολουθεί πολύ κοντά με 13,2%. Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ με 8,8%, ενώ ακολούθησαν Το Πρωινό του ΑΝΤ1 με 6,4% και οι εκπομπές Breakfast@Star και 10 Παντού με 4,1%.
Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά κατέκτησαν οι Αταίριαστοι με 14,9%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Super Κατερίνα με 13,9%. Το Buongiorno βρέθηκε τρίτο με 10,9%, ενώ ακολούθησαν “Το Πρωινό” με 9,2%, το 10 Παντού με 8,3% και το Breakfast@Star με 6,7%. Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν τη μεγάλη μάχη που συνεχίζεται καθημερινά στη ζώνη της πρωινής τηλεθέασης.
Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Buongiorno
|MEGA
|13,3
|2
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|13,2
|3
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|8,8
|4
|Το Πρωινό
|ΑΝΤ1
|6,4
|5
|Breakfast@Star
|STAR
|4,1
|5
|10 Παντού
|OPEN
|4,1
Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|14,9
|2
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|13,9
|3
|Buongiorno
|MEGA
|10,9
|4
|Το Πρωινό
|ΑΝΤ1
|9,2
|5
|10 Παντού
|OPEN
|8,3
|6
|Breakfast@Star
|STAR
|6,7