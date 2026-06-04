Τηλεθέαση (3/6): Πρωτιά για το Buongiorno στο δυναμικό κοινό και για τους Αταίριαστους στο σύνολο

Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στην τηλεθέαση για τις πρωινές ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές.

Στο δυναμικό κοινό, το Buongiorno του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση με 13,3%, με το Super Κατερίνα του Alpha να ακολουθεί πολύ κοντά με 13,2%. Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ με 8,8%, ενώ ακολούθησαν Το Πρωινό του ΑΝΤ1 με 6,4% και οι εκπομπές Breakfast@Star και 10 Παντού με 4,1%.

Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά κατέκτησαν οι Αταίριαστοι με 14,9%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Super Κατερίνα με 13,9%. Το Buongiorno βρέθηκε τρίτο με 10,9%, ενώ ακολούθησαν “Το Πρωινό” με 9,2%, το 10 Παντού με 8,3% και το Breakfast@Star με 6,7%. Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν τη μεγάλη μάχη που συνεχίζεται καθημερινά στη ζώνη της πρωινής τηλεθέασης.

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Buongiorno MEGA 13,3 2 Super Κατερίνα ALPHA 13,2 3 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 8,8 4 Το Πρωινό ΑΝΤ1 6,4 5 Breakfast@Star STAR 4,1 5 10 Παντού OPEN 4,1

Σύνολο Κοινού (%)