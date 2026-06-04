Τηλεθέαση (3/6): Πρωτιά για το Buongiorno στο δυναμικό κοινό και για τους Αταίριαστους στο σύνολο

Τα στοιχεία τηλεθέασης των πρωινών εκπομπών της 3ης Ιουνίου, αναδεικνύοντας τον έντονο ανταγωνισμό στη ζώνη. Συγκεκριμένα, το "Buongiorno" του MEGA κατέκτησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό, ενώ οι "Αταίριαστοι" του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή του συνόλου κοινού.

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο δυναμικό κοινό, το Buongiorno του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση με 13,3%, με το Super Κατερίνα του Alpha να ακολουθεί πολύ κοντά με 13,2%.
  • Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά κατέκτησαν οι Αταίριαστοι με 14,9%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Super Κατερίνα με 13,9%.
  • Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν τη μεγάλη μάχη που συνεχίζεται καθημερινά στη ζώνη της πρωινής τηλεθέασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στην τηλεθέαση για τις πρωινές ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές.

Στο δυναμικό κοινό, το Buongiorno του MEGA κατέκτησε την πρώτη θέση με 13,3%, με το Super Κατερίνα του Alpha να ακολουθεί πολύ κοντά με 13,2%. Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Αταίριαστοι του ΣΚΑΪ με 8,8%, ενώ ακολούθησαν Το Πρωινό του ΑΝΤ1 με 6,4% και οι εκπομπές Breakfast@Star και 10 Παντού με 4,1%.

Στο σύνολο κοινού, την πρωτιά κατέκτησαν οι Αταίριαστοι με 14,9%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Super Κατερίνα με 13,9%. Το Buongiorno βρέθηκε τρίτο με 10,9%, ενώ ακολούθησαν “Το Πρωινό” με 9,2%, το 10 Παντού με 8,3% και το Breakfast@Star με 6,7%. Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν τη μεγάλη μάχη που συνεχίζεται καθημερινά στη ζώνη της πρωινής τηλεθέασης.

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Buongiorno MEGA 13,3
2 Super Κατερίνα ALPHA 13,2
3 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 8,8
4 Το Πρωινό ΑΝΤ1 6,4
5 Breakfast@Star STAR 4,1
5 10 Παντού OPEN 4,1

 

Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 14,9
2 Super Κατερίνα ALPHA 13,9
3 Buongiorno MEGA 10,9
4 Το Πρωινό ΑΝΤ1 9,2
5 10 Παντού OPEN 8,3
6 Breakfast@Star STAR 6,7
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