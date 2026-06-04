Παιανία: Βίντεο από την επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων – «Βάραγαν όποιον έβρισκαν»

Οι στιγμές πανικού που επικράτησαν στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, στην Παιανία, μετά την επίθεση με ρόπαλα που εξαπέλυσε ομάδα 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων την περασμένη Παρασκευή, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο καταγράφονται οι στιγμές λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της περιοχής. Πέντε άτομα από την παρέα που δέχτηκε την επίθεση, τρέχουν έντρομα σε μία επιχείρηση για να ζητήσουν βοήθεια.

«Πλησιάζοντας έβγαλαν κάποια καδρόνια και τους κοπάναγαν. Μία ομάδα γύρω στα 40 άτομα μου είπαν» λέει ένας μάρτυρας.

Ο 17χρονος που διακρίνεται με σκισμένη μπλούζα δέχτηκε χτυπήματα από ρόπαλο στο κεφάλι και φέρει αμυχές στο πρόσωπο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι δράστες χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές έναν άλλον φίλο του, ενώ πριν διαφύγουν άρπαξαν και τα παπούτσια που φορούσε.

Τα πρώτα περιπολικά έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο. Κάποιοι από τους δράστες διέφυγαν πεζοί, ενώ άλλοι μπήκαν σε ένα αυτοκίνητο και επιχείρησαν να εξαφανιστούν, όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος. Λίγα μέτρα μακριά, όμως, στην οδό Αναπαύσεως, οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα, όπου επέβαιναν εννέα άτομα, και τους πέρασαν χειροπέδες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και ληστεία κατά συναυτουργία.

«Βάραγαν όποιον έβρισκαν»

«Μαζεύτηκαν 20-30 άτομα από Κορωπί και βάραγαν όποιον έβρισκαν. Τραυματίστηκαν δύο παιδιά. Μάλλον δύο ρόπαλα είχαν μαζί τους, χτυπήθηκε ένα παιδί σίγουρα με ρόπαλο. Γροθιές, κλωτσιές, ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα», περιγράφει ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Πολίτες εντόπισαν ένα ρόπαλο πεταμένο στην πλατεία και το παρέδωσαν στους αστυνομικούς.

Δείτε το βίντεο: