Στιγμές τρόμου στην Παιανία: Ομάδα 30 ατόμων επιτέθηκαν σε παρέα ανηλίκων – Χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι

Στιγμές τρόμου για παρέα ανηλίκων την Παρασκευή στην Παιανία. Η παρέα βρισκόταν στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής όταν ομάδα 30 ατόμων την προσέγγισε και επιτέθηκε στα μέλη της.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους δράστες φέρεται να χτύπησε με ρόπαλο στο κεφάλι έναν ανήλικο, προκαλώντας τον τραυματισμό του. Παράλληλα, σε δεύτερο ανήλικο αφαίρεσαν τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε, αξίας περίπου 150 ευρώ.

Αστυνομικοί που κινητοποιήθηκαν για το περιστατικό πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και κοντά στο κοιμητήριο της Παιανίας εντόπισαν όχημα που εξετάζεται για τη σύνδεσή του με την υπόθεση.

Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα άτομα, τα οποία προσήχθησαν αρχικά και στη συνέχεια συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και ληστεία κατά συναυτουργία.

Μένει να εξακριβωθεί εάν η ομάδα που επιτέθηκε γνώριζε άτομα από την παρέα ή ήταν μία επίθεση που στόχο είχε τη ληστεία.