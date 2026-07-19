Πολιτική Προστασία: Σε ποιες περιοχές θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά τη Δευτέρα – Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά.

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Χάρτης πρόβλεψης πυρκαγιών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει στην κατηγορία κινδύνου 3 την Αττική, την Εύβοια, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Μαγνησία και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο.
  • Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό 199, εφόσον αντιληφθούν φωτιά.

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Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, τον οποίο εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος κατατάσσεται στην κατηγορία 3.

Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Ο υψηλός κίνδυνος αφορά τις ακόλουθες περιοχές:

  • Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Μαγνησία
  • Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία
  • Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία
  • Κιλκίς
  • Νησιά του Ιονίου
  • Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
  • Περιοχές της Καρδίτσας, της Λάρισας, των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιάς.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν:

  • την καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού,
  • τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης,
  • τη χρήση υπαίθριων ψησταριών,
  • το κάπνισμα μελισσών,
  • τη ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες που θα αντιληφθούν πυρκαγιά πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας στον αριθμό 199.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr.

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