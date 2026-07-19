Νεμέα: Καρέ καρέ ο εμπρησμός από δύο κουκουλοφόρους – Βάζουν φωτιά με βενζίνη σε καφετέρια

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σήμερα Κυριακή ξημερώματα, μεταξύ 02:30 και 03:00, σε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας.

Σύμφωνα με βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το korinthostv.gr, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους φτάνουν στο σημείο που βρίσκεται ο στόχος τους με δίκυκλο. Αφού το στάθμευσαν, στη συνέχεια περιλούζουν με βενζίνη την είσοδο του καταστήματος, ενώ ρίχνουν ποσότητα του εύφλεκτου υγρού και στο εσωτερικό, μέσω της σχισμής της πόρτας.

Στη συνέχεια ανάβουν φωτιά με αναπτήρα και σπεύδουν να εξαφανιστούν, εγκαταλείποντας το σημείο με κατεύθυνση που μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο και σε τμήμα του εσωτερικού της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο οι φλόγες να επεκταθούν σε ολόκληρο το κατάστημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο σημείο, καθώς η καφετέρια βρίσκεται δίπλα σε κατοικίες και άλλες επιχειρήσεις.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.