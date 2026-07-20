Σαν σήμερα 20 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Σελήνης

Παγκόσμια Ημέρα Σκακιού

Γεγονότα

1936: Υπογράφεται η Συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και τον Βόσπορο, σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε καιρό ειρήνης.

Υπογράφεται η Συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και τον Βόσπορο, σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα σε καιρό ειρήνης. 1944: Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωταίτιοι -στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμουντ, συνταγματάρχης Κλάους Σενκ φον Στάουφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μερτζ και υπολοχαγός Βέρνερ φον Χέφεν- είτε αυτοκτονούν, είτε εκτελούνται.

Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωταίτιοι -στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμουντ, συνταγματάρχης Κλάους Σενκ φον Στάουφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μερτζ και υπολοχαγός Βέρνερ φον Χέφεν- είτε αυτοκτονούν, είτε εκτελούνται. 1969: Ο αμερικανός αστροναύτης Νιλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη.

Ο αμερικανός αστροναύτης Νιλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974: Τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία «Αττίλας». Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός.

Τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία «Αττίλας». Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. 2007: Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας (Eurofighter). Απευθυνόμενη προς τον έλληνα πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, λέει: «Θα τονίσω, για άλλη μια φορά, το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο!»

Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας (Eurofighter). Απευθυνόμενη προς τον έλληνα πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, λέει: «Θα τονίσω, για άλλη μια φορά, το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο!» 2015: Ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την άρση της «τραπεζικής αργίας». Παραμένουν, όμως, σε ισχύ τα capital controls, καθώς το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως.

Ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την άρση της «τραπεζικής αργίας». Παραμένουν, όμως, σε ισχύ τα capital controls, καθώς το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. 2016: Συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό Δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου.

Γεννήσεις

356 π.Χ.: Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. (Θαν. 10/6/323 π.Χ.)

Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. (Θαν. 10/6/323 π.Χ.) 1776: Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του Έλγιν, Σκωτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. (Θαν. 14/11/1841)

Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του Έλγιν, Σκωτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. (Θαν. 14/11/1841) 1785: Μαχμούτ Β’, Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1808-1839). (Θαν. 1/7/1839)

Μαχμούτ Β’, Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1808-1839). (Θαν. 1/7/1839) 1934: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός

Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός 1975: Ρέι Άλεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής

Ρέι Άλεν, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής 1975: Ροδόλφο Αρουαμπαρένα, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι