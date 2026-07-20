ΠΟΕΔΗΝ: 1.000 παιδιά μεταφέρθηκαν πέρυσι στα νοσοκομεία με οξεία δηλητηρίαση από χρήση αλκοόλ – «Η μέθη ανηλίκων είναι μάστιγα»

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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος προέβη σε οργισμένη ανακοίνωση σχετικά με το 16χρονο κορίτσι στην Αλεξανδρούπολη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ο κ. Γιαννάκος αφού πρώτα σημειώνει ότι το κορίτσι είναι καλά, εξηγεί ότι προσήλθε εξαιτίας της χρήσης αλκοόλ στο νοσοκομείο της πόλης, όπου αντιμετωπίστηκε η κατάσταση και στη συνέχεια πήγε σπίτι του.

Τονίζει όμως περαιτέρω ότι η μέθη ανηλίκων είναι η μάστιγα της εποχής.

«Το 16χρονο κορίτσι προσήλθε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με συμπτώματα δηλητηρίασης από χρήση αλκοόλ Σάββατο προς Κυριακή ξημέρωμα από μπαρ στο λιμάνι. Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα, ενυδατώθηκε και λίγες ώρες μετά με τη μητέρα του μια χαρά στην υγεία του πήγε σπίτι.

Να σταματήσουν εδώ οι ανυπόστατες ειδήσεις που αναστατώνουν χωρίς λόγο.

Όμως η χρήση αλκοόλ από ανήλικους είναι μάστιγα της εποχής.

Πέρυσι 1.000 παιδιά μεταφέρθηκαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία με οξεία δηλητηρίαση από χρήση αλκοόλ.

Είχαμε θάνατο, νοσηλείες σε ΜΕΘ και σε κλινικές.

Εξ αυτών 400 παιδιά με ΜΕΘΗ προσήλθαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Εφέτος θα ξεπεράσουμε αυτές τις προσελεύσεις κατά πολύ από τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου που έχουν υπερβεί οι προσελεύσεις τα 600 παιδιά με οξεία δηλητηρίαση από χρήση αλκοόλ.

Επιτέλους προσοχή από τος οικογένειες. Λουκέτα σε Μπαρ που σερβίρουν ποτά σε ανήλικους πολλές φορές νοθευμένα, Αυστηροί έλεγχοι σε περίπτερα και σούπερ μάρκετ που πουλάνε ποτά σε ανήλικα και καταναλώνουν σε πλατείες.

Διεξάγεται προανάκριση από το λιμενικό για το μπαρ που σέρβιρε στη 16 χρονη ποτά και σε άλλους ανήλικους,

Προτείνω να διεξαχθεί εισαγγελική έρευνα και για τη διακίνηση ψευδών ειδήσεων από μέσα που σοκάρουν».