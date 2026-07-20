Καλαμπάκα: Νεκρή 76χρονη σε κλειστό τμήμα του Ε65

Μία 76χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε κλειστό τμήμα του Ε65 έξω από την Καλαμπάκα. Το όχημά της εντοπίστηκε περίπου 100 μέτρα μακριά, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας μία 76χρονη γυναίκα σε κλειστό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Καλαμπάκα.
  • Το όχημά της βρέθηκε ακινητοποιημένο σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, ενώ η ίδια έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που ενδέχεται να προκλήθηκαν από πτώση.
  • Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες εισόδου της γυναίκας στο κλειστό τμήμα του Ε65 και τα αίτια του θανάτου της, με τη νεκροψία-νεκροτομή να αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νεκρή εντοπίστηκε μία 76χρονη γυναίκα το μεσημέρι της Δευτέρας σε υπό κατασκευή και κλειστό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Καλαμπάκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tameteora.gr, οι Αρχές εντόπισαν τη γυναίκα στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Καλαμπάκας και Μουργκάνης, το οποίο δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Το όχημά της βρέθηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων

Το όχημα της 76χρονης βρέθηκε ακινητοποιημένο, ενώ η ίδια εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτό. Η γυναίκα έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκλήθηκαν από πτώση της στο πρανές του δρόμου.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα εισήλθε στο κλειστό τμήμα του Ε65, καθώς και τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατό της.

Περισσότερες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

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