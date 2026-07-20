Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το “Δεν ξεχνώ” δεν αρκεί» – Η ανάρτηση για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

«Η προδοσία της Κύπρου δεν τελείωσε το 1974. Συνεχίζεται», τονίζει σε δήλωσή της τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Μεγαλόνησο.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει στη δήλωσή της: «52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. 52 χρόνια συνεχιζόμενης Κατοχής, ενός διαρκούς διεθνούς εγκλήματος χωρίς τιμωρία. Τα λόγια περισσεύουν, ενώ οι πράξεις υστερούν, αλλά και προκαλούν».

«Εδώ και 10ετίες οι Κυβερνήσεις λένε “Δεν ξεχνώ”, αλλά ποντάρουν στη λήθη. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη υποεκπροσωπείται στις Επετειακές Εκδηλώσεις για το Πραξικόπημα και την εισβολή, σε βαθμό υπηρεσιακού παράγοντα ή το πολύ Υφυπουργού, κλείνοντας το μάτι σε όσους δεν θέλησαν ποτέ να μάθει όλη την αλήθεια ο Ελληνικός Λαός και οι Κύπριοι αδελφοί μας για την πλήρη έκταση της προδοσίας, που οδήγησε στην Κυπριακή τραγωδία.

Το 2015, ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων, μαζί με τον Κύπριο ομόλογό μου, έκανα το πρώτο επίσημο βήμα για το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου, που τον κρατούσαν επτασφράγιστο επί 41 χρόνια. Έκτοτε, και επί 11 χρόνια οι επόμενοι Πρόεδροι της Βουλής επιδόθηκαν σε χρονοτριβή και λογοκρισία, με αποτέλεσμα την παρασιώπηση και την συγκάλυψη γεγονότων και ευθυνών.

Στην πρόσφατη ομιλία του στην Ελληνική Βουλή, ο Πρόεδρος της Κύπρου Χριστοδουλίδης έφτασε να ανοίγει την πόρτα, δια του λεκτικού αποκλεισμού, σε προοπτικές αδιανόητες. Στην πρόσφατη ομιλία της στην Ελληνική Βουλή, η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου μιλούσε σε άδεια έδρανα της ΝΔ και άλλων», προσθέτει.

«Η προδοσία της Κύπρου δεν τελείωσε το 1974. Συνεχίζεται. Το “Δεν ξεχνώ” δεν αρκεί. Χρειάζεται διεθνής δράση και αμετακίνητη προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Ταυτόχρονα, η υπεράσπιση της Κύπρου και των δικαίων των Κυπρίων δεν συμβαδίζει και δεν συμβιβάζεται με την ανίερη συμμαχία με τον Νετανιάχου και το Γενοκτονικό Κράτος Κατοχής του οποίου ηγείται, το Κράτος του Ισραήλ. Ούτε συμβιβάζεται με τις επιθέσεις Κορυφαίων Κυβερνητικών στελεχών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το κατεξοχήν διεθνές όργανο που μπορεί να ενεργοποιηθεί έναντι του συνεχιζόμενου εγκλήματος στην Κύπρο.

Η Πλεύση Ελευθερίας, έχοντας πάρει σταθερά θέσεις και πρωτοβουλίες αρχής για το Κυπριακό, αλλά και για την Ειρήνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Διεθνή Δικαιοσύνη, κρίνει πιο χρήσιμη τη γλώσσα της αλήθειας, από την υποκριτική γλώσσα των επαναλαμβανόμενων κούφιων δηλώσεων εκείνων που φέρουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης για την διαιώνιση της τουρκικής κατοχής στη Μεγαλόνησο, εκείνων που δεν έχουν πρόβλημα να κάνουν business με την κατοχική δύναμη και με άλλες κατοχικές δυνάμεις. Εμείς θα είμαστε πάντα με το μέρος των λαών, των πολιτών, των ανθρώπων, της ειρήνης, της Δικαιοσύνης.

20/7/2026. Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας», καταλήγει στη δήλωσή της η κα. Κωνσταντοπούλου.