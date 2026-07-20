Πήλιο: Φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι – Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχώρι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στη Μαγνησία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Νοτίου Πηλίου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον οικισμό του Νεοχωρίου, σε περιοχή για την οποία είχε προβλεφθεί υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της αρμόδιας ανακριτικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Μαγνησίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.