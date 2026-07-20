Πήλιο: Φωτιά σε δασική έκταση στο Νεοχώρι – Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Νεοχώρι Νοτίου Πηλίου. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα, ενώ drone παρέχει συνεχή εικόνα στο συντονιστικό κέντρο.

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Κίνδυνος πυρκαγιάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχώρι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στη Μαγνησία.
  • Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα, επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, με τη συνδρομή του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή υψηλού κινδύνου, κατηγορίας 3, κοντά στον οικισμό του Νεοχωρίου. Κλιμάκιο της ανακριτικής υπηρεσίας μεταβαίνει στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχώρι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, στη Μαγνησία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Νοτίου Πηλίου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον οικισμό του Νεοχωρίου, σε περιοχή για την οποία είχε προβλεφθεί υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, το οποίο διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της αρμόδιας ανακριτικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Μαγνησίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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