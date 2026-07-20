Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αμερικανικά αεροσκάφη στην Ιορδανία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σε αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, «σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά».

Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν «στον εισβολέα αμερικανικό στρατό» και βρίσκονταν «στο αεροδρόμιο Άκαμπα» στοχοποιήθηκαν από «βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά», διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB.