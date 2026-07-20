Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αμερικανικά αεροσκάφη στην Ιορδανία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σε αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, «σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά».
Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν «στον εισβολέα αμερικανικό στρατό» και βρίσκονταν «στο αεροδρόμιο Άκαμπα» στοχοποιήθηκαν από «βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά», διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB.
⚡ Iran’s IRGC claimed it struck U.S. Air Force C-17 Globemaster III transport aircraft and U.S. Navy P-8 Poseidon maritime patrol aircraft at King Hussein International Airport in Aqaba, Jordan, alleging that several of the aircraft sustained heavy damage. https://t.co/J7o3GEV5If pic.twitter.com/NL9ImPIkfd
— Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) July 20, 2026