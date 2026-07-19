Μουντιάλ 2026: Η στιγμή που ο Ρονάλντο δείχνει το τρόπαιο στον Τραμπ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με την σύζυγό του, Μελάνια, αλλά και ο βασιλιάς Φίλιππος, βρίσκονται στο στάδιο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή.

Ο τελικός του Μουντιάλ διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται στις κερκίδες, έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του, αλλά και τον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η κάμερα κατέγραψε την στιγμή που ο θρύλος της Εθνικής Βραζιλίας, Ρονάλντο πήγε το τρόπαιο στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε εντυπωσιασμένος και άγγιξε το τρόπαιο.

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Στην εξέδρα βρίσκεται και ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φίλιππος, για να υποστηρίξει την εθνική ομάδα της πατρίδας του, η οποία διεκδικεί το τρόπαιο.