Νικήτας Κακλαμάνης: Εάν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα υπερασπιστώ την παράταξή μου

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open παραχώρησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος μίλησε, εκτός των άλλων για τις κρίσιμες εκλογές, αλλά και για τον Αντώνη Σαμαρά.

Αρχικά, ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε στις προτάσεις των κομμάτων που του παραδόθηκαν σήμερα Δευτέρα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στη συνέχεια όμως δέχτηκε ερώτηση για τη δήλωσή του ότι οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι και η «θεραπεία» στην όποια πολιτική τοξικότητα, με τον πρόεδρο της Βουλής να απαντά:

«Με γνωρίζετε όμως χρόνια και ξέρετε ότι ούτε λαγός, ούτε κουνέλι κανενός μπορεί να γίνει ο Νικήτας Κακλαμάνης, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Τη λέξη εγώ εκλογές δεν την είπα. Είπα ότι ο πρωθυπουργός τέλος Αυγούστου, που είναι η δεύτερη ψηφοφορία, όπως λέει το Σύνταγμα ένα μήνα μετά την πρώτη, άρα δεν υπήρξε και καμία συμπίεση του χρόνου. Είναι ακριβώς ότι λέει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, το πεδίο σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι καθαρό, όταν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να πάρει τις αποφάσεις του. Κύριε Στραβελάκη τώρα στην Ελλάδα ζούμε. Ξέρετε ότι ένα από τα προνόμια που έχουν οι εκάστοτε πρωθυπουργοί είναι ότι μόνο αυτοί γνωρίζουν και μόνο αυτοί αποφασίζουν πότε θα γίνουν οι εκλογές. Τώρα όλα τα άλλα ωραία είναι για φιλολογία.»

Και υπογράμμισε: «Δεν προκηρύσσει ο Πρόεδρος της Βουλής τις εκλογές…», ενώ διαχώρισε τη Συνταγματική Αναθεώρηση από το ζήτημα των εκλογών:

«Νομίζω ότι ο πρωθυπουργός τις σκέψεις του αυτές δεν τις έχει μοιραστεί με κανέναν. Και πάντως όχι με μένα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο επ’ αυτού…»

«Τώρα ως προς την τοξικότητα. Ναι, προσέξτε ήτανε απάντηση σε ερώτημα που μου έγινε: πείτε μας έναν λόγο που είστε υπέρ των προώρων ενδεχομένως εκλογών και είπα ίσως είναι η λύση στην πολιτική τοξικότητα. Αυτό ναι το είπα, αλλά αυτό ασχέτως πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δυστυχώς η πολιτική τοξικότητα δεν έχει να κάνει με τους 6-7 μήνες, μέχρι να ολοκληρωθεί η τετραετία αυτής της κυβέρνησης, το ξέρετε πολύ καλά, σας παρακολουθώ και το δελτίο ειδήσεων του Open παρακολουθώ, έχει αρχίσει πολλά χρόνια πριν, δηλαδή σχεδόν μετά τις εκλογές του ΄23 ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Εύχομαι και ελπίζω η νέα Βουλή να είναι καλύτερη από αυτή που θα απέλθει μετά από κάποιους μήνες.

Δεν ξέρω πότε θα προκηρυχθούν εκλογές. Και να μην αντιμετωπίσουμε τα ίδια πράγματα. Εγώ είμαι παλιός κοινοβουλευτικός και τέτοια πράγματα δεν τα έχω ζήσει ποτέ από το 1990, που εκλέγομαι. Παρότι όπως γνωρίζετε υπήρξαν εποχές οξείας πολιτικής έντασης, αλλά πάντοτε ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο ευπρέπειας και αξιοπρέπειας και αλληλοσεβασμού.

Μέσα στη Βουλή εγώ πρωτομπήκα το 1990 κ. Στραβελάκη και θα σας το πάω οριζόντια. Υπήρχε ένας Χαρίλαος Φλωράκης, υπήρχε ένας Κύρκος, υπήρχε ένας Γιάνναρος, υπήρχε ένας Νίκος Κωνσταντόπουλος, ένας Φώτης Κουβέλης, ένας Θανάσης Κανελλόπουλος οι δύο ογκόλιθοι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Ανδρέας Παπανδρέου, Αναστάσιος Πεπονής. Αυτού του επιπέδου συνάδελφοι, δεν υπάρχουν σε αναλογία μέχρι τώρα. Από εκείνη τη Βουλή τέσσερις άνθρωποι έχουμε απομείνει. Λογικά θα έπρεπε να είναι καλύτεροι, αλλά δεν είναι, φοβάμαι, καλύτεροι.

«Ο λαός μπορεί να δώσει τη λύση στην πολιτική τοξικότητα»

«Είπα ότι ο λαός μπορεί να δώσει τη λύση στην πολιτική τοξικότητα, και το πιστεύω αυτό. Περιμένετε να έρθει η ώρα των πρώτων εκλογών. Περιμένετε να ανοίξουν οι κάλπες και περιμένετε να δούμε τα αποτελέσματα. Εγώ δεν θα μιλήσω για τα άλλα κόμματα. Με έχετε καλέσει σήμερα ως Πρόεδρο της Βουλής, και όχι ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, άρα είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ αυτό το θεσμικό μου ρόλο και δεν μπορώ να μιλήσω για τα άλλα κόμματα. Ξέρω όμως πολύ καλά τη δική μου παράταξη. Διότι εγώ είμαι οργανωμένος στην παράταξή μου, όταν το 1964 μαθητής της 7ης γυμνασίου της τωρινής δευτέρας Λυκείου, με έβαλε η μάνα μου σε ένα καράβι και από την πατρίδα μου την Άνδρο ήρθα στην Αθήνα να κάνω φροντιστήριο για να δώσω εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Από τότε οργανώθηκα στην Νεολαία της ΕΡΕ. Την ξέρω την παράταξή μου κύριε Στραβελάκη. Ξέρω πως σκέπτεται η λαϊκή βάση της παράταξής μου. Ξέρω τους ανθρώπους της. Και θυμηθείτε κάτι, και εύχομαι και ελπίζω να ξαναείστε και την νέα σεζόν εκεί το ντουέτο σας στο Open, στην ωραία εκπομπή που κάνετε.

Τέτοια εποχή θα έχουν γίνει ούτως ή άλλως εκλογές, ακόμα και με εξάντληση της τετραετίας και θυμηθείτε αυτό που θα σας πω, ότι αυτή η βάση αυτής της μεγάλης λαϊκής πατριωτικής παράταξης θα διαψεύσει το βράδυ των εκλογών φίλους, ασπόνδους φίλους και αντιπάλους», τόνισε ο ι κ. Κακλαμάνης σημειώνοντας πώς περιγράφει τον στρατηγικό στόχο της ΝΔ.

«Εάν ο Αντώνης διαβεί το Ρουβίκωνα, δεν θα πω λέξη προσωπικά εναντίον του, αλλά θα υπερασπιστώ την παράταξή μου»

Μιλώντας για το ζήτημα που “τρώει” εδώ και κάποιο καιρό το εσωτερικό της ΝΔ, αυτό με το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Κακλαμάνης είπε:

Είναι αρχαιότερος μου βέβαια βουλευτής. Ο Αντώνης εκλέγεται από το 1977. Αλλά σε επίπεδο οργάνωσης στην παράταξή μου δεν νομίζω ότι υπάρχει αρχαιότερος από μένα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στο σημερινό ελληνικό κοινοβούλιο. Θα σας πω το εξής. Εγώ τήρησα ως κόρην οφθαλμού, μια συμβουλή που μου είχε δώσει μεταξύ άλλων ο πολιτικός μου πατέρας ο Ευάγγελος Αβέρωφ, ο οποίος μου είπε παιδί μου όταν πολιτευθείς δεν θα κάνεις ποτέ προσωπικές επιθέσεις ακόμα και αν δέχεσαι τέτοιες από οποιονδήποτε είτε σύμμαχο είτε αντίπαλο, κυρίως αντίπαλο πολιτικό. Και το τήρησα ως κόρην οφθαλμού, γιατί σας το λέω αυτό.

Με τον Αντώνη τον Σαμαρά, εγώ συμπορεύτηκα ένα διάστημα. Είχαμε και στενή προσωπική σχέση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Άρα δεν θα με ακούσετε ποτέ να επιτεθώ σε προσωπικό επίπεδο στον Αντώνη Σαμαρά. Εάν όμως ο Αντώνης διαβεί το Ρουβίκωνα, που εγώ δεν είμαι ακόμη απόλυτα πεπεισμένος ότι θα το πράξει, αλλά εάν το πράξει, θα είναι ένα άλλο κόμμα, που προεκλογικά κύριε Στραβελάκη, όσο ξεκάθαρα σας είπα ότι δεν πρόκειται να πω λέξη προσωπικά εναντίον του, σίγουρα θα υπερασπιστώ την παράταξή μου, το κόμμα μου και θα αντιπαρατεθώ πολιτικά με το όποιο κόμμα έχει δημιουργηθεί.

Και μόνο η παρουσία μου στη Νέα Δημοκρατία διαψεύδει αυτό που λέει ο Αντώνης Σαμαράς. (Ότι η ΝΔ έχει ξεφύγει από τις αρχές της). Εάν ίσχυε δεν θα ήμουν εδώ.»

Στο ερώτημα των δημοσιογράφων του Open, για τον Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος είπε ότι μετεκλογικά η ΝΔ θα συνεργαζόταν με τον Αντώνη Σαμαρά αν δεν έβαζε βέτο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Βουλής απάντησε:

«Το τι θα γίνει μετά τις εκλογές δεν είναι ώρα να το συζητάμε γιατί ο στόχος μας είναι άλλος. Έχω όμως να σας πω το εξής: Από το 1990 που πολιτεύομαι – και επί 12 συνεχείς φορές – οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι τους ξεγελώ και με στέλνουν συνεχώς στη Βουλή για να τους εκπροσωπήσω. Μην κρυβόμαστε. Ο Έλληνας καταρχήν ψηφίζει πρωθυπουργό και μετά ψηφίζει βουλευτές που θα απαρτίσουν τη Βουλή. Άρα εάν το αποτέλεσμα είναι τέτοιο που δείχνει ότι θέλουν να ξαναείναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι τέτοιες προϋποθέσεις και τέτοιοι όροι αν υπάρχουν δεν το γνωρίζω. Αν υπάρχουν δεν γίνονται αποδεκτοί.»

Για το σενάριο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη και του ΠΑΣΟΚ δίχως τον Ανδρουλάκη, ο κ. Κακλαμάνης τόνισε ότι είναι έξω από τις πεποιθήσεις του.

«Από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλάβει το ρόλο του, εμάς ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Αν ο λαός έχει άλλη άποψη θα δούμε ποιος θα χρεωθεί τη δεύτερη προσφυγή στις κάλπες.»

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: Σέβομαι τους θεσμούς της ΕΕ αλλά να εξηγήσουν πώς έκαναν ένα τόσο τραγικό λάθος

«Ακούστε. Η αρχική δίωξη και το κρέμασμα στα μανταλάκια ήταν εναντίον δεκατριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι φιλοευρωπαϊστής. Και σαν πρόεδρος έχω υποχρέωση να σέβομαι τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας απ’ τους θεσμούς είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τη σέβομαι και αυτή. Αλλά επειδή έχω εδώ μπροστά μου, αυτά που απαλλάσσουν τους εννέα, απ’ τους 13 πρέπει να μας εξηγήσουν πως έκαναν ένα τόσο τραγικό λάθος. Εγώ δεν στρέφομαι εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλλά ως πολίτης και ως Πρόεδρος πρέπει να μας πουν πως είναι δυνατό να λένε δεν τα υπολογίσαμε σωστά, δεν είχαμε σωστή πληροφόρηση, δεν ήταν τόσο τα χρήματα, αλλά αυτοί οι εννέα κρεμάστηκαν στα μανταλάκια ενδεχομένως να έχουν υποστεί ανήκεστο πολιτική βλάβη στους νομούς τους. Δεν πρέπει να μας εξηγήσουν πως έγινε αυτό το λάθος.

Άλλο κριτική και άλλο απαξίωση του θεσμού. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

Για τους τέσσερις είμαι υποχρεωμένος και ως πολίτης και ως Πρόεδρος να περιμένω την ακροαματική διαδικασία. Μη σπεύδετε να βγάζετε συμπεράσματα γιατί μπορεί να αθωωθούν οι συγκεκριμένοι τέσσερις στο ακροατήριο. Δεν προδικάζω απόφαση αλλά υπάρχει το δικαίωμα της αθωότητας. Περιμένετε να δούμε και τους άλλους τέσσερις. Τότε θα είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί τότε θα είναι 13-0 το σκορ» είπε ο κ. Κακλαμάνης.