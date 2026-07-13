Γεωργιάδης: Αν ο Σαμαράς δεν επιμένει για άλλον πρωθυπουργό και μπει στη Βουλή, θα συζητούσαμε μαζί του όπως με τα άλλα κόμματα

«Πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Το ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας βλάψει ως προς την συντηρητική μας ψήφο μπορεί, προφανώς κάτι θα μας κόψει» δήλωσε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θα κάνουμε εκλογές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, το σύνταγμα λέει κάνεις προσπάθεια να κάνεις κυβέρνηση, δεν κάνεις κυβέρνηση, διαλύεται η Βουλή. Εκλογές ως ότου υπάρξει κυβέρνηση, αυτό που λέει το σύνταγμα» είπε στη συνέχεια.

Σε ερώτηση αν θα συνεργαζόταν η ΝΔ μετεκλογικά με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά απάντησε ότι «εάν ο κ. Σαμάρας δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός θα σας έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά αλλά εάν ο όρος είναι «με άλλον πρωθυπουργό» προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει».