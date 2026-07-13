Γεωργιάδης: Αν ο Σαμαράς δεν επιμένει για άλλον πρωθυπουργό και μπει στη Βουλή, θα συζητούσαμε μαζί του όπως με τα άλλα κόμματα

Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζει την πεποίθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα, κάτι που εκτιμά ότι θα βλάψει τη συντηρητική ψήφο της ΝΔ. Δήλωσε επίσης ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και προβλέπονται εκλογές μέχρι να υπάρξει κυβέρνηση

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης
Φωτογραφία: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα» ο Αντώνης Σαμαράς, εκτιμώντας πως «κάτι θα μας κόψει» από την συντηρητική ψήφο.
  • Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «θα κάνουμε εκλογές» αν δεν υπάρξει κυβέρνηση, καθώς «η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα».
  • Ο κ. Γεωργιάδης απέκλεισε τη μετεκλογική συνεργασία με κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο όρος είναι «με άλλον πρωθυπουργό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Το ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας βλάψει ως προς την συντηρητική μας ψήφο μπορεί, προφανώς κάτι θα μας κόψει» δήλωσε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θα κάνουμε εκλογές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, το σύνταγμα λέει κάνεις προσπάθεια να κάνεις κυβέρνηση, δεν κάνεις κυβέρνηση, διαλύεται η Βουλή. Εκλογές ως ότου υπάρξει κυβέρνηση, αυτό που λέει το σύνταγμα» είπε στη συνέχεια.

Σε ερώτηση αν θα συνεργαζόταν η ΝΔ μετεκλογικά με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά απάντησε ότι «εάν ο κ. Σαμάρας δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός θα σας έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά αλλά εάν ο όρος είναι «με άλλον πρωθυπουργό» προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει».

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ