Καστοριά: 4χρονος έπεσε σε πισίνα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Συναγερμός σήμανε στην Καστοριά όταν ένα 4χρονο παιδί έπεσε σε πισίνα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων της Θεσσαλονίκης. Το παιδί, αφού υπέστη ανακοπή, επαναφέρθηκε στη ζωή μετά από Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και διακομίστηκε άμεσα στη Θεσσαλονίκη.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Καστοριά όταν ένα 4χρονο παιδί έπεσε σε πισίνα και υπέστη ανακοπή.
  • Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί στη ζωή.
  • Το παιδί διασωληνώθηκε και διακομίστηκε άμεσα σε ΜΕΘ Παίδων της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα 4χρονο παιδί έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το παιδί ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο της οικογένειάς του και έπεσε στην πισίνα.

Το έβγαλαν από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε το παιδί, μεταφέροντάς το στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και μετά από παρατεταμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του.

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