Καστοριά: 4χρονος έπεσε σε πισίνα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

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Ένα 4χρονο παιδί έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το παιδί ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο της οικογένειάς του και έπεσε στην πισίνα.

Το έβγαλαν από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε το παιδί, μεταφέροντάς το στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και μετά από παρατεταμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του.