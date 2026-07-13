Συμεών Κεδίκογλου: Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Aνέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Συμεών Κεδίκογλου παραιτείται από το βουλευτικό του αξίωμα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες μέρες θα παραδώσει την επιστολή παραίτησής του στον πρόεδρο της Βουλής. Ο βουλευτής Ευβοίας δηλώνει ότι συντάσσεται με το «νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ» για μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, ενώ ανέβασε και φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Συμεών Κεδίκογλου πάτησε το «κουμπί» της αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα.
  • Ο κ. Κεδίκογλου τονίζει ότι «δεν θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση».
  • Η παραίτηση φαντάζει «σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας», συμβάλλοντας στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης.

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Το «κουμπί» της αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πάτησε ο Συμεών Κεδίκογλου, ανακοινώνοντας ότι τις επόμενες μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα.  Μάλιστα, ο βουλευτής Ευβοίας ανέβασε μία φωτογραφία, που τον δείχνει να κάθεται στα κοινοβουλευτικά έδρανα δίπλα από τον Αλέξη Τσίπρα.

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«Δεν θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται» τονίζει ο κ. Κεδίκογλου στην ανάρτησή του, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Συμεών Κεδίκογλου

«Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια.  Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση. Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σε αυτήν πορεία ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται! Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δεν θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.

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Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης. Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.

Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα!»

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