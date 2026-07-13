Βίντεο: Φυσητήρας… κάνει βόλτες ανοιχτά των Καμένων Βούρλων

Ένα εντυπωσιακό βίντεο καταγράφει έναν φυσητήρα να κολυμπά ανοιχτά των Καμένων Βούρλων την Κυριακή 12 Ιουλίου, σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή. Η παρουσία του θαλάσσιου θηλαστικού σε στενούς και ρηχούς κόλπους όπως ο Μαλιακός θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς δεν είχε απαντηθεί στην περιοχή μέχρι σήμερα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

φάλαινα Καμένα Βούρλα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας φυσητήρας καταγράφηκε να κάνει βόλτες την Κυριακή (12/7) στα Καμένα Βούρλα, σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή. Το εντυπωσιακό βίντεο δείχνει το θαλάσσιο θηλαστικό να αναδύεται για να αναπνεύσει.
  • Το θαλάσσιο θηλαστικό είχε καταγραφεί αρχικά ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας στις 31 Μαΐου και στον Μαλιακό Κόλπο στις 10 Ιουλίου. Αν και μόνιμος κάτοικος της Μεσογείου, η παρουσία του σε τόσο στενούς και ρηχούς κόλπους είναι ασυνήθιστη.
  • Οι ειδικοί αναφέρουν ότι είναι ένα πολύ φιλικό είδος, όμως το τεράστιο μέγεθός του επιβάλλει η παρατήρησή του να γίνεται από απόσταση ασφαλείας. Πιθανόν η είσοδός του στην περιοχή να έγινε από το στενό του Αρτεμισίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εντυπωσιακό είναι το βίντεο όπου καταγράφεται ένας φυσητήρας να… κόβει βόλτες στα Καμένα Βούρλα.

Το θαλάσσιο θηλαστικό καταγράφηκε αρχικά ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας στις 31 Μαΐου, στον Μαλιακό Κόλπο στις 10 Ιουλίου και την Κυριακή (12/7) στα Καμένα Βούρλα, σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή.

Στο βίντεο που μεταδίδει το lamiareport.gr, καταγράφεται η στιγμή που ο φυσητήρας αναδύεται για να αναπνεύσει και να εκπνεύσει τον αέρα και τους χαρακτηριστικούς υδρατμούς, που φτάνουν σε ύψος ακόμη και τα 5 μέτρα.

Ο φυσητήρας είναι «μόνιμος κάτοικος» της Μεσογείου, ωστόσο, σε στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός και ακόμη πιο ρηχούς όπως ο Μαλιακός, δεν είχε απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι είναι πολύ φιλικό είδος, όμως το τεράστιο μέγεθός του επιβάλλει η παρατήρησή του να γίνεται από απόσταση ασφαλείας.

Συνήθως τα θαλάσσια κήτη μπερδεύονται από θορύβους της θάλασσας και ακολουθούν καράβια. Το πιο πιθανό είναι η είσοδός της στην περιοχή να έγινε από το στενό του Αρτεμισίου, καθώς το είδος της απαντάται στη βαθιά λεκάνη των Βορείων Σποράδων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ