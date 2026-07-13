Βίντεο: Φυσητήρας… κάνει βόλτες ανοιχτά των Καμένων Βούρλων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Εντυπωσιακό είναι το βίντεο όπου καταγράφεται ένας φυσητήρας να… κόβει βόλτες στα Καμένα Βούρλα.

Το θαλάσσιο θηλαστικό καταγράφηκε αρχικά ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας στις 31 Μαΐου, στον Μαλιακό Κόλπο στις 10 Ιουλίου και την Κυριακή (12/7) στα Καμένα Βούρλα, σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή.

Στο βίντεο που μεταδίδει το lamiareport.gr, καταγράφεται η στιγμή που ο φυσητήρας αναδύεται για να αναπνεύσει και να εκπνεύσει τον αέρα και τους χαρακτηριστικούς υδρατμούς, που φτάνουν σε ύψος ακόμη και τα 5 μέτρα.

Ο φυσητήρας είναι «μόνιμος κάτοικος» της Μεσογείου, ωστόσο, σε στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός και ακόμη πιο ρηχούς όπως ο Μαλιακός, δεν είχε απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι είναι πολύ φιλικό είδος, όμως το τεράστιο μέγεθός του επιβάλλει η παρατήρησή του να γίνεται από απόσταση ασφαλείας.

Συνήθως τα θαλάσσια κήτη μπερδεύονται από θορύβους της θάλασσας και ακολουθούν καράβια. Το πιο πιθανό είναι η είσοδός της στην περιοχή να έγινε από το στενό του Αρτεμισίου, καθώς το είδος της απαντάται στη βαθιά λεκάνη των Βορείων Σποράδων.