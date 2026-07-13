Μαρούσι: Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονης σε τουαλέτες

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Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 14χρονη, η οποία, κατήγγειλε ότι ένας νεαρός άνδρας επιχείρησε να την βιάσει το βράδυ της Κυριακής (12/7) στους τουαλέτες εμπορικού κέντρου, στο Μαρούσι.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν ο 19χρονος Αιγύπτιος φέρεται να ακολούθησε την ανήλικη στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου, την εγκλώβισε στο χώρο, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να την βιάσει.

Η 14χρονη αντιστάθηκε και κατάφερε να ξεφύγει από τον δράστη, ενημερώνοντας άμεσα τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, που βρίσκονταν στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 19χρονο αλλοδαπό, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν ύστερα από πεζή καταδίωξη.

Ο Αιγύπτιος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αμαρουσίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού.