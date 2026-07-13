Σοκ στο Ρέθυμνο: Κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε σε εστιατόριο ξενοδοχείου

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ρέθυμνο ο αιφνίδιος θάνατος ενός 55χρονου, ο οποίος κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Το τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκ στο Ρέθυμνο με τον αιφνίδιο θάνατο ενός 55χρονου, ο οποίος κατέρρευσε ξαφνικά σε εστιατόριο ξενοδοχείου.
  • Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, όταν ο 55χρονος κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στους παρευρισκόμενους. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης του ΕΚΑΒ, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.
  • Ο 55χρονος δεν φέρεται να αντιμετώπιζε επιβεβαιωμένα προβλήματα υγείας, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοκ στο Ρέθυμνο με τον αιφνίδιο θάνατο ενός 55χρονου, την ώρα που βρισκόταν στο εστιατόριο του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Το θλιβερό περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο 55χρονος στον Πηγιανό Κάμπο. Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, ο άνδρας βρισκόταν στο εστιατόριο και κατέρρευσε ξαφνικά, μπροστά στα μάτια των παρευρισκόμενων, όταν σηκώθηκε από την καρέκλα του.

Όπως ήταν φυσιολογικό, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ ενημερώθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν οι διασώστες, που άρχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης του 55χρονου. Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για τον άτυχο άνδρα, καθώς είχε καταλήξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος δεν φέρεται να αντιμετώπιζε επιβεβαιωμένα προβλήματα υγείας, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ώστε να διευκρινιστεί η αιτία θανάτου του.

 

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