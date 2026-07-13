Milliyet: Σε τροχιά υλοποίησης το KAAN μετά την έγκριση 48 αμερικανικών κινητήρων F110 – Πότε θα παραδώσουν οι ΗΠΑ 20 μαχητικά αεροσκάφη

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Σε μια καθοριστική φάση εισέρχεται το πρόγραμμα παραγωγής του τουρκικού μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN, μετά την ουσιαστική έγκριση της πώλησης των αμερικανικών κινητήρων F110.

Καθώς το Κογκρέσο των ΗΠΑ δεν εξέφρασε αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης 15ήμερης περιόδου εξέτασης, ξεκινά άμεσα η τεχνική και εμπορική διαδικασία για την προμήθεια των συστημάτων που θα εξοπλίσουν την πρώτη παρτίδα των αεροσκαφών, αναφέρει η Milliyet.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Το κρίσιμο στάδιο της ενημέρωσης του Κογκρέσου από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την πώληση των κινητήρων F110 ολοκληρώθηκε στις 10 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, η σχετική ειδοποίηση πώλησης καλύπτει την ενσωμάτωση, τη συναρμολόγηση, τις εξωτερικές τροποποιήσεις, την πιστοποίηση και τις δοκιμές των κινητήρων F110-GE-129E/F που θα χρησιμοποιηθούν στο KAAN, καθώς και τις σχετικές αμυντικές υπηρεσίες και την ανταλλαγή τεχνικών δεδομένων.

Η διαδικασία, η οποία ξεκινά ουσιαστικά σήμερα, θα συνεχιστεί με τεχνικές και εμπορικές συζητήσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και την κατασκευάστρια εταιρεία των κινητήρων για την προμήθειά τους.

Στη συνέχεια, θα τεθούν επί τάπητος τεχνικά ζητήματα, όπως το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, οι εργασίες ενσωμάτωσης, καθώς και οι δραστηριότητες δοκιμών και πιστοποίησης.

Το χρονοδιάγραμμα

Η παράδοση της πρώτης παρτίδας 20 αεροσκαφών επιπέδου KAAN Block-10 στην Τουρκική Αεροπορία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2028.

Από τους 48 κινητήρες που σχεδιάζεται να προμηθευτεί η Τουρκία από τις ΗΠΑ, οι 40 θα χρησιμοποιηθούν στη μαζική παραγωγή του δικινητήριου KAAN Block-10.

Ο δεδηλωμένος στόχος είναι να υπάρξει στροφή σε εγχώρια παραγόμενους κινητήρες από το 2028 και μετά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Milliyet, η διαδικασία στις ΗΠΑ αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στο πρόγραμμα του KAAN.

Το νέο αεροπορικό δόγμα

Αποστολές «σμήνους» με drones

Μόλις ενταχθεί σε υπηρεσία, το KAAN θα εκτελεί αυτόνομες πτήσεις σχηματισμού (swarm missions) μαζί με τα μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη Anka-3 και Kızılelma.

Με αυτόν τον τρόπο, αυτά τα δύο μη επανδρωμένα μαχητικά θα αποτελούν επιχειρησιακούς εταίρους με τις ίδιες δυνατότητες stealth (αόρατης τεχνολογίας) που διαθέτει και το KAAN.

Στις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτών των τριών αεροσκαφών θα συμβάλλει περαιτέρω το Super Şimşek, το οποίο αφήνει ίχνος F-16 στα ραντάρ για να παραπλανήσει τον εχθρό, διαθέτοντας παράλληλα δυνατότητες τόσο τακτικού UAV (τύπου «χαμαιλέοντα») όσο και περιφερόμενου πυρομαχικού (loitering munition).

Αυτή η ικανότητα που θα δημιουργήσει το KAAN, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών και άλλων συστημάτων, θεωρείται ως το πρώτο βήμα προς μια επιχειρησιακή δυνατότητα έκτης γενιάς.

Η συμμαχική παρουσίαση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ

Στη δεξίωση που παρέθεσε η Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας (SSB) στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας (TUSAŞ) στο Καχραμάνκαζαν, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, το KAAN και τα μη επανδρωμένα μαχητικά Kızılelma και Anka-3 εκτέθηκαν δίπλα-δίπλα στον χώρο της έκθεσης.

Αυτή η διάταξη παρέπεμπε άμεσα στο νέο αεροπορικό δόγμα στο σκεπτικό της Τουρκικής Αεροπορίας, το οποίο, από το 2028, θέλει το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς KAAN να ηγείται αποστολών σμήνους.

Δίπλα στο KAAN βρισκόταν ο πύραυλος αέρος-αέρος πέραν του οπτικού βεληνεκούς Gökhan, ο οποίος σχεδιάστηκε και τελεί υπό ανάπτυξη ως αντίστοιχος του Meteor.

Ο πύραυλος πέραν του οπτικού βεληνεκούς Gökdoğan τοποθετήθηκε δίπλα στα Kızılelma και Anka-3, ενώ πύραυλοι cruise, όπως οι SOM-J και Çakır, εκτέθηκαν επίσης δίπλα στα αεροσκάφη.