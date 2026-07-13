Γιώργος Καπουτζίδης: Οριστικά εκτός του «The Voice»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποχωρεί οριστικά από την παρουσίαση του «The Voice» την προσεχή σεζόν, παρά τις προσπάθειες του ΣΚΑΪ να τον μεταπείσει. Ο Γιώργος Λιανός θεωρείται η επικρατέστερη επιλογή για τη θέση του παρουσιαστή.

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Γιώργος Καπουτζίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα βρεθεί οριστικά εκτός «The Voice» την προσεχή σεζόν, παρά τις προσπάθειες του ΣΚΑΪ να τον μεταπείσει.
  • Ο Γ. Καπουτζίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το talent show μέσω συνέντευξης στον Alpha.
  • Ο Γιώργος Λιανός αποτελεί τη «χρυσή εφεδρεία» για τη θέση του παρουσιαστή.

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Οριστικά εκτός «The Voice» θα βρεθεί την προσεχή σεζόν ο Γιώργος Καπουτζίδης, σύμφωνα με την Reallife.

Ο ΣΚΑΪ επιχείρησε να τον μεταπείσει ώστε να παραμείνει στην παρουσίαση του talent show. Ωστόσο, ακόμα και στη συνάντηση που είχε ο Γ. Καπουτζίδης με υψηλόβαθμο στέλεχος του καναλιού δεν κατέστη δυνατό να αλλάξει γνώμη και έτσι ανακοίνωσε μέσω συνέντευξης που έδωσε στη Ναταλία Γερμανού στον Alpha ότι αποχωρεί.

Χρυσή εφεδρεία για τη θέση του παρουσιαστή αποτελεί ο Γιώργος Λιανός που διατηρεί συμβόλαιο με την AcunMedya, ενώ είναι ελεύθερος από άλλες τηλεοπτικές υποχρεώσεις στο πρώτο μισό της σεζόν. Η επιλογή του Γ. Λιανού θεωρείται η επικρατέστερη, ωστόσο δεν αποκλείεται ο ΣΚΑΪ να ψάξει και εκτός πεπατημένης για να πετύχει την έκπληξη.

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