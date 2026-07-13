Δένδιας: Τα εύσημα στον πιλότο του F-16 για την ασφαλή προσγείωση – «Αναδεικνύει την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, διοικητή της 335 Μοίρας, για να τον συγχαρεί για την ασφαλή προσγείωση μαχητικού F16 με σοβαρή βλάβη στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο υπουργός τόνισε ότι ο αντισμήναρχος αποτελεί παράδειγμα υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους, αναδεικνύοντας τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον διοικητή της 335 Μοίρας, αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο, στο υπουργείο.
  • Του εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια για «τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα» που επέδειξε, προσγειώνοντας με ασφάλεια μαχητικό F16 παρά τη σοβαρή βλάβη.
  • Ο κ. Δένδιας τόνισε πως ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος αποτελεί «χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους».

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο τον διοικητή της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, παρουσία των αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και Τακτικής Αεροπορίας.

Ο υπουργός εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για «τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F16 που χειριζόταν, παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

«Ο αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους, αναδεικνύοντας παράλληλα την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις» τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

 

Ο υπουργός εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για «τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F16 που χειριζόταν, παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου».

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