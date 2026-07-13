Δένδιας: Τα εύσημα στον πιλότο του F-16 για την ασφαλή προσγείωση – «Αναδεικνύει την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις»

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υποδέχθηκε σήμερα στο υπουργείο τον διοικητή της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, παρουσία των αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και Τακτικής Αεροπορίας.

Ο υπουργός εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για «τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F16 που χειριζόταν, παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

«Ο αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους, αναδεικνύοντας παράλληλα την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις» τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο υπουργός εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για «τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F16 που χειριζόταν, παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου».