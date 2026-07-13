«Εμφυλιοπολεμικό» το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ: Οι κρίσιμες συνεδριάσεις για την επόμενη μέρα και οι φόβοι για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών

Καθοριστική για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η εβδομάδα, με τον εσωκομματικό πόλεμο ανάμεσα στην πλειοψηφία και την μειοψηφία να μαίνεται, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στις διαδοχικές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων, με το πρώτο “ραντεβού” να δίνεται σήμερα, στην Πολιτική Γραμματεία.

Την ίδια ώρα, το «γαϊτανάκι» των αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται, με τελευταία αυτή του βουλευτή Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος γνωστοποίησε την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής του κόμματος μέσω ανάρτησής του στα social media, ανεβάζοντας ταυτόχρονα φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σε αυτήν πορεία ανταποκρίθηκα το ´23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κεδίκογλου, σημειώνοντας ότι τις επόμενες μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα.

Και ο βουλευτής Αχαϊας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει τις επόμενες μέρες, κάνοντας λόγο πάντως για ανεξαρτητοποίηση. «Έχω πει ότι συμπαρατάσσομαι με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, διότι εκεί είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα, εκεί διαμορφώνεται το νικηφόρο σχήμα, προκειμένου να ανατραπεί αυτή η πολιτική που φτωχοποίησε τον ελληνικό λαό», τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο Εrtnews.

Ερωτηθείς εάν σκέφτεται να ανεξαρτητοποιηθεί τις επόμενες μέρες, απάντησε ξεκάθαρα: «Σαφώς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες και τις αποφάσεις του. Και όχι μόνο εγώ. Είναι μία μεγάλη μερίδα και πλειοψηφία που προβληματιζόμαστε επ’ αυτού του διλήμματος και είμαστε μπροστά σε αυτό το σταυροδρόμι».

«Ή θέλουμε ένα μεγάλο νικηφόρο κίνημα που θα ανατρέψει αυτή την πολιτική ή θα φτιάξουμε περιπτεράκια και ο καθένας θα είναι αφεντικό στο δικό του και θα νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης», πρόσθεσε ο κ. Παναγιωτόπουλος εκτιμώντας ότι είναι πολύ πιθανόν να αποχωρήσουν κι άλλοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ προσεχώς.

Έρχεται μπαράζ αποχωρήσεων

Πράγματι, όλα δείχνουν ότι αρκετοί βουλευτές – ενδεχομένως και η πλειοψηφία των βουλευτών – βρίσκονται ένα βήμα πριν από την παραίτηση ή την ανεξαρτητοποίηση, ενώ προ των πυλών είναι και αποχωρήσεις πολλών στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την απόφαση της ΚΕ, που συγκάλεσε το Σάββατο η λεγόμενη εσωκομματική πλειοψηφία παρά την ακύρωσή της από την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, για επιστροφή του Παύλου Πολάκη, ακύρωση της στήριξης στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και επιτάχυνση της προετοιμασίας του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές, δεν αποκλείεται οι ανακοινώσεις όσων βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, να επιταχυνθούν, με πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για αποχωρήσεις συνολικά 14 βουλευτών. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει πόσοι θα αποφασίσουν να παραδώσουν τις έδρες τους (όπως έκαναν Κεδίκογλου, Νοτοπούλου, Καραμέρος) και ποια στρατηγική θα ακολουθηθεί για τη μεγάλη έξοδο, εάν δηλαδή οι αποχωρήσεις θα γίνουν μαζικά ή θα υπάρξουν σταδιακές, μεμονωμένες κινήσεις.

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα στη συνεδρίαση του Σαββάτου (που δεν αναγνωρίζεται από την Κουμουνδούρου γιατί δεν συγκλήθηκε από τα αρμόδια κομματικά όργανα) επιβεβαίωσε το χάσμα που υπάρχει αυτήν τη χρονική στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι βρίσκεται μία ανάσα από μία νέα διάσπαση.

Σύγκρουση στην Πολιτική Γραμματεία

Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για μία συνεδρίαση στην οποία αναμένεται να τεθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα, από την αλλαγή της απόφασης του κόμματος για στήριξη στην ΕΛΑΣ μέχρι την εκλογή προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδα και νέου γραμματέα του κόμματος. Ανάλογα με τα θέματα που θα βρεθούν στο τραπέζι, τις παρουσίες και τους συσχετισμούς που θα καταγραφούν σήμερα, θα υπάρξουν και σφοδρές συγκρούσεις και ίσως καταιγιστικές εξελίξεις.

Την Τρίτη, συνεδριάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, με την εκλογή νέου γραμματέα ΚΟ και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στο Σώμα, να βρίσκονται στην ατζέντα, ενώ πιθανώς στην ίδια συνεδρίαση να γίνει και η εκλογή προέδρου της ΚΟ. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η κούρσα διαδοχής αναμένεται να κριθεί ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη, που ήδη έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος, και τη Ρένα Δούρου, που ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της δημοσίως, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί πρώτα στα κομματικά όργανα για τις προθέσεις της.

Σε επίπεδο κόμματος πάντως, δεν αποκλείεται να κερδίσει έδαφος το σενάριο συλλογικής ηγεσίας που έχει προτείνει ο Νίκος Παππάς, κάτι που επανέλαβε και σήμερα σε συνέντευξή του στο MEGA εξηγώντας ότι «υπάρχουν πάρα πολλά ηγετικά καθήκοντα, τα οποία μπορούν και πρέπει να κατανεμηθούν σε στελέχη». Ως προς τις πολιτικές συνεργασίες, υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνεται για να οικοδομήσει «συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν», χωρίς να παραμένει σε αναμονή επιλογών άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Τρίτος – και τελευταίος προς το παρόν- σταθμός στο εσωκομματικό θρίλερ είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, που αναμένεται να διεξαχθεί σε ένα άκρως συγκρουσιακό περιβάλλον, αν και μέχρι τότε μπορεί να υπάρξουν κινήσεις και εξελίξεις, που δεν αποκλείεται να αλλάξουν τα δεδομένα, εντός και εκτός Βουλής, και τη βάση της συζήτησης για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ένα κόμμα που θέλει να βρίσκεται σε ζωή, δεν μπορεί να μην συζητά την παρουσία του την ώρα της κρίσης των πολιτών. Γιατί ένα κόμμα το στέλνει σπίτι του ο πολίτης με τη ψήφο του και όχι οι δημοσκοπήσεις. Παραμένει στρατηγικός στόχος η συγκρότηση μιας ευρύτερης προοδευτικής συμπαράταξης, καθώς οι πολιτικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν και να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας. Όταν φτάσουμε στις εκλογές θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρξει τρίτη κυβερνητική θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε από την πλευρά το εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στην εκπομπή του OPEN “Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά. Ο ίδιος μιλώντας αργότερα και στον ΣΚΑΪ, ρωτήθηκε εάν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη αρχηγό και απάντησε αρνητικά, ενώ στο ίδιο ερώτημα για την Ρένα Δούρου είπε «αυτή την κουβέντα δεν θέλω να την κάνω τώρα. Όταν έρθει εκείνη η ώρα…». Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο ο κ. Γιαννούλης είχε καταγγείλει περιστατικά προπηλακισμών στην Κουμουνδούρου «φωτογραφίζοντας» την πλευρά Πολάκη. Όπως είπε «τις επόμενες ώρες επείγει να εκλεγεί νέος πρόεδρος της ΚΟ. Αν κάποιος το θεωρήσει ως πρόκριμα υποψηφιότητας για προεδρία, απόφασή του».