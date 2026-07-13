Ηλεία: Με εγκαύματα και κατάγματα 13χρονος ύστερα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

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Νέο περιστατικό με τραυματισμό ανήλικου που κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Ηλεία.

Ο 13χρονος φέρεται να υπέστη εγκαύματα από την πτώση, καθώς και κατάγματα, με αποτέλεσμα αρχικά να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Ηλείας και στη συνέχεια να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Τι είπε ο ανήλικος για το ατύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», ο 13χρονος φέρεται να ανέφερε πως έπεσε μόνος του ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι.

Οι γιατροί του νοσοκομείου, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται από τους γιατρούς του Καραμανδανείου, ενώ η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη.