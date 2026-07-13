Ηλεία: Με εγκαύματα και κατάγματα 13χρονος ύστερα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Ένας 13χρονος στην Ηλεία τραυματίστηκε σοβαρά, φέρεται να υπέστη εγκαύματα και κατάγματα, πέφτοντας από ηλεκτρικό πατίνι. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ηλείας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο περιστατικό με τραυματισμό ανήλικου που κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Ηλεία. Ο 13χρονος φέρεται να υπέστη εγκαύματα και κατάγματα.
  • Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ηλείας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Ο ανήλικος φέρεται να ανέφερε πως «έπεσε μόνος του».
  • Οι γιατροί ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο περιστατικό με τραυματισμό ανήλικου που κινείτο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Ηλεία.

Ο 13χρονος φέρεται να υπέστη εγκαύματα από την πτώση, καθώς και κατάγματα, με αποτέλεσμα αρχικά να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Ηλείας και στη συνέχεια να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Τι είπε ο ανήλικος για το ατύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», ο 13χρονος φέρεται να ανέφερε πως έπεσε μόνος του ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι.

Οι γιατροί του νοσοκομείου, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται από τους γιατρούς του Καραμανδανείου, ενώ η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

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