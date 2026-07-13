Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τη βάπτιση του γιου της – «Τόσα πολλά συναισθήματα…»

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Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάπτισαν τον ενός έτους γιο τους. Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7), η ευτυχισμένη μητέρα μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα με τους ακολούθους της στο Instagram, από τη σημαντική αυτή μέρα για την οικογένειά της.

Το παιδί του αγαπημένου ζευγαριού, πήρε το όνομα Ιάσονας. Στην ανάρτηση, βλέπουμε πολύ όμορφες φωτογραφίες από την βάπτιση του μικρού αγοριού, το οποίο έγινε ενός έτους το Σάββατο (11/7).

Όπως μπορεί να δει κανείς, στην βάπτιση το λευκό κυριαρχούσε, με την μαμά και τον μπαμπά του νεοφώτιστου, να έχουν επιλέξει ρούχα με το συγκεκριμένο χρώμα.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στην ανάρτησή της έχει γράψει: «12.07.2026. Μία μέρα. Τόσα πολλά συναισθήματα. Η βάφτιση σου ήταν ακριβώς όπως την είχαμε ονειρευτεί. Απλή, γεμάτη αγάπη και με όλους τους ανθρώπους που θέλαμε δίπλα μας.

Μικρέ μας Ιάσονα, να είσαι πάντα ευλογημένος και χαρούμενος.

Ευχαριστούμε όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και ήταν μαζί μας αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα του παιδιού μας.

@gogofarmaki, κοτούλα μου, φιλεναδίτσα μου είδες πως τα φέρνει η ζωή! Είμαστε οικογένεια πλέον, σ’ ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας έκανες να είσαι η νονά του Jason. Σ’ αγαπώ πολύ.

@skoumbie, στον Αμερικανό νονό μας, σε ευχαριστούμε πολύ που είπες το “ναι” και που αποδέχτηκες αυτόν τον ξεχωριστό ρόλο στη ζωή του JP. Ανυπομονεί για το πρώτο του ταξίδι για σνόουμπορντ μαζί σου! Από τώρα και στο εξής, είμαστε οικογένεια».