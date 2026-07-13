Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τη βάπτιση του γιου της – «Τόσα πολλά συναισθήματα…»

Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάπτισαν τον ενός έτους γιο τους, ο οποίος πήρε το όνομα Ιάσονας. Η ευτυχισμένη μητέρα μοιράστηκε φωτογραφικά στιγμιότυπα από την ημέρα αυτή στο Instagram. 

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάπτισαν τον ενός έτους γιο τους. Το παιδί του αγαπημένου ζευγαριού, πήρε το όνομα Ιάσονας.
  • Η ευτυχισμένη μητέρα μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα με τους ακολούθους της στο Instagram, από τη σημαντική αυτή μέρα για την οικογένειά της. Η ίδια έγραψε: «Μία μέρα. Τόσα πολλά συναισθήματα. Η βάφτιση σου ήταν ακριβώς όπως την είχαμε ονειρευτεί. Απλή, γεμάτη αγάπη…».
  • Νονοί του μικρού Ιάσονα ήταν η Γωγώ Φαρμάκη και ο «Αμερικανός νονός» Κώστας, με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να τους ευχαριστεί για την τιμή και τον ξεχωριστό τους ρόλο.

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Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν βάπτισαν τον ενός έτους γιο τους. Νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7), η ευτυχισμένη μητέρα μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα με τους ακολούθους της στο Instagram, από τη σημαντική αυτή μέρα για την οικογένειά της.

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Το παιδί του αγαπημένου ζευγαριού, πήρε το όνομα Ιάσονας. Στην ανάρτηση, βλέπουμε πολύ όμορφες φωτογραφίες από την βάπτιση του μικρού αγοριού, το οποίο έγινε ενός έτους το Σάββατο (11/7).

Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani

Όπως μπορεί να δει κανείς, στην βάπτιση το λευκό κυριαρχούσε, με την μαμά και τον μπαμπά του νεοφώτιστου, να έχουν επιλέξει ρούχα με το συγκεκριμένο χρώμα.

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Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στην ανάρτησή της έχει γράψει: «12.07.2026. Μία μέρα. Τόσα πολλά συναισθήματα. Η βάφτιση σου ήταν ακριβώς όπως την είχαμε ονειρευτεί. Απλή, γεμάτη αγάπη και με όλους τους ανθρώπους που θέλαμε δίπλα μας.

Μικρέ μας Ιάσονα, να είσαι πάντα ευλογημένος και χαρούμενος.

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Φωτογραφία: Instagram/evridiki_valavani

Ευχαριστούμε όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και ήταν μαζί μας αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα του παιδιού μας.

@gogofarmaki, κοτούλα μου, φιλεναδίτσα μου είδες πως τα φέρνει η ζωή! Είμαστε οικογένεια πλέον, σ’ ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας έκανες να είσαι η νονά του Jason. Σ’ αγαπώ πολύ.

@skoumbie, στον Αμερικανό νονό μας, σε ευχαριστούμε πολύ που είπες το “ναι” και που αποδέχτηκες αυτόν τον ξεχωριστό ρόλο στη ζωή του JP. Ανυπομονεί για το πρώτο του ταξίδι για σνόουμπορντ μαζί σου! Από τώρα και στο εξής, είμαστε οικογένεια». 

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