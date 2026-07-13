Σπύρος Μπιμπίλας: Οι φωτογραφίες από την συνάντησή του με την Ρίκα Διαλυνά – «Μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων…»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκε στην Κρήτη με την θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ και κατά τη διάρκεια της διαμονής του στο νησί, συναντήθηκε με την Ρίκα Διαλυνά.

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας μοιράστηκε με τους ακολούθους του μερικά στιγμιότυπα, στα οποία τον βλέπουμε μαζί με την Ρίκα Διαλυνά.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε τις φωτογραφίες, έχει γράψει: «Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων…

Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στην θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμάκη που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας.

Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της».