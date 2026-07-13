Open: Νέα πρωινή εκπομπή για το Σαββατοκύριακο ετοιμάζει το κανάλι

Το Open ετοιμάζει μια νέα πρωινή εκπομπή για το Σαββατοκύριακο, με την Ιωάννα Μαλέσκου να παραμένει ως κεντρικό πρόσωπο στην παρουσίαση. Πολύ κοντά για να κλειδώσει στον ρόλο της συμπαρουσιάστριας, είναι η Κατερίνα Ζαρίφη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Open προχωρά στο στήσιμο νέας πρωινής εκπομπής για το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη Reallife.
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου παραμένει ως κεντρικό πρόσωπο στην παρουσίαση, ενώ πολύ κοντά για να κλειδώσει σε ρόλο συμπαρουσιάστριας, είναι η Κατερίνα Ζαρίφη.
  • Το πάνελ της εκπομπής θα πλαισιώσουν οι δημοσιογράφοι Άγγελος Βουράκης και Γιάννης Μαλλιαρός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο στήσιμο νέας πρωινής εκπομπής για το Σαββατοκύριακο προχωρά το Open, σύμφωνα με τη Reallife.

Από το «Ραντεβού το ΣΚ» παραμένει η Ιωάννα Μαλέσκου ως κεντρικό πρόσωπο στην παρουσίαση. Πολύ κοντά για να κλειδώσει σε ρόλο συμπαρουσιάστριας δίπλα στην Ι. Μαλέσκου είναι και η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία επιστρέφει στο Open έπειτα από δύο σεζόν στο Mega.

Οι δύο κυρίες θα πλαισιώνονται από δύο δημοσιογράφους που θα συνεισφέρουν στο ρεπορτάζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρωινό του Open εντάσσεται ο Άγγελος Βουράκης, ο οποίος αποχώρησε από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού έπειτα από συνεργασία δύο ετών. Ο τέταρτος της παρέας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο ρεπόρτερ Γιάννης Μαλλιαρός, ο οποίος, παρά τις έντονες φήμες ότι μετά τη Ζήνα Κουτσελίνη θα μετακινηθεί στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, θα πάρει θέση στο πάνελ της εκπομπής των Μαλέσκου και Ζαρίφη.

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