Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Πώς άλλαξε η ζωή της τα τελευταία χρόνια μέσα από… φωτογραφίες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε μια προσωπική αναδρομή στη ζωή της, δημοσιεύοντας έξι φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από το 2021 έως σήμερα.

Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος μοιράστηκε, το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου, με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα προσωπικό «ταξίδι» στον χρόνο. Οι εικόνες δείχνουν την εξέλιξη της προσωπικής της ζωής μέσα στα χρόνια, από την περίοδο που εμφανιζόταν μόνη της μέχρι τη σημερινή της καθημερινότητα με την οικογένειά της.

Στις πρώτες φωτογραφίες, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εμφανίζεται μόνη της σε στιγμές ξεγνοιασιάς κατά τη διάρκεια διακοπών. Η συνέχεια δείχνει μια νέα περίοδο στη ζωή της, καθώς σε επόμενα στιγμιότυπα βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γρηγόρη Μόργκαν, με τον οποίο μοιράζεται κοινές εμπειρίες και ταξίδια.

Στις τελευταίες φωτογραφίες, η παρουσιάστρια κρατά στην αγκαλιά της τον γιο τους, έχοντας δίπλα της τον Γρηγόρη Μόργκαν. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάρτηση παρουσιάζει την πορεία της από μια προηγούμενη φάση της ζωής της, στη σχέση και τον γάμο της, έως τη μητρότητα.

Μέσα από τις έξι φωτογραφίες, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δείχνει πώς άλλαξε η προσωπική της ζωή τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας σημαντικές στιγμές από το 2021 μέχρι σήμερα.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Επείγουσα παρέμβαση Παιδιάτρων για την προστασία ανηλίκων από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Νέα «Στέγη Γονέων» από τη Ronald McDonald House στο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

ΤτΕ: Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών παραμένουν θετικές παρά τους κινδύνους – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα κέρδη του...

Τουρισμός: Οι κενές θέσεις εργασίας και η αγωνία για τη σεζόν – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα ταξίδια μπορούν να επιβραδύνουν τη γήρανση και να ενισχύουν την υγεία

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
04:20 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Αντιγόνη Φρυδά για Grand Hotel: «Θα μας είχε ανακοινωθεί αν δεν τελείωνε – Οι ιστορίες κλείνουν σιγά σιγά»

Για το τέλος του «Grand Hotel» και το κλίμα που επικρατούσε στα γυρίσματα μίλησε η Αντιγόνη Φρ...
03:25 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Γιάννης Τσορτέκης: «Και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου, είμαι άνθρωπος των άκρων»

Ο Γιάννης Τσορτέκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα τη ν...
22:57 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Χριστίνα Μπόμπα για τη σχέση της με τη γυμναστική: «Με έβγαλε off για πολύ χρόνο η δίδυμη κύηση…»

Με το θέμα της γυμναστικής ασχολήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα στο νέο επεισόδιο του podcast της, στο...
21:32 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Νένα Μεντή για την Άννα Παναγιωτοπούλου: «Όπου έκανα εγώ μια στραβή, της ζητούσα συγγνώμη και της έλεγα…»

Στον καναπέ του «Στούντιο 4» κάθισε την Τρίτη 5 Μαΐου η Νένα Μεντή. Η σπουδαία ηθοποιός με την...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή