Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Πώς άλλαξε η ζωή της τα τελευταία χρόνια μέσα από… φωτογραφίες

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έκανε μια προσωπική αναδρομή στη ζωή της, δημοσιεύοντας έξι φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από το 2021 έως σήμερα.

Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος μοιράστηκε, το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου, με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα προσωπικό «ταξίδι» στον χρόνο. Οι εικόνες δείχνουν την εξέλιξη της προσωπικής της ζωής μέσα στα χρόνια, από την περίοδο που εμφανιζόταν μόνη της μέχρι τη σημερινή της καθημερινότητα με την οικογένειά της.

Στις πρώτες φωτογραφίες, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εμφανίζεται μόνη της σε στιγμές ξεγνοιασιάς κατά τη διάρκεια διακοπών. Η συνέχεια δείχνει μια νέα περίοδο στη ζωή της, καθώς σε επόμενα στιγμιότυπα βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γρηγόρη Μόργκαν, με τον οποίο μοιράζεται κοινές εμπειρίες και ταξίδια.

Στις τελευταίες φωτογραφίες, η παρουσιάστρια κρατά στην αγκαλιά της τον γιο τους, έχοντας δίπλα της τον Γρηγόρη Μόργκαν. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάρτηση παρουσιάζει την πορεία της από μια προηγούμενη φάση της ζωής της, στη σχέση και τον γάμο της, έως τη μητρότητα.

Μέσα από τις έξι φωτογραφίες, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δείχνει πώς άλλαξε η προσωπική της ζωή τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας σημαντικές στιγμές από το 2021 μέχρι σήμερα.