ΗΠΑ: Σχέδιο Απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία με τις προσπάθειές της να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, τις απειλές να επιτεθεί σε πλοία στα Στενά, την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών που θέτουν σε κίνδυνο τη ναυτιλία και τις προσπάθειες να επιβάλει διόδια για τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό του κόσμου».

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ, μαζί με το Μπαχρέιν και τους εταίρους τους στον Κόλπο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, συνέταξαν σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Κατ’ εντολή του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με το Μπαχρέιν και τους εταίρους μας στον Κόλπο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, συνέταξαν σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού ΥΠΕΞ.

Το σχέδιο απόφασης ζητά από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων. Παράλληλα, απαιτεί από την Τεχεράνη να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλάσσιων ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους.

Το σχέδιο υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αμερικανικό σχέδιο απόφασης παρέχει στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να προστατεύουν τα πλοία τους, με βάση το διεθνές δίκαιο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία επί αυτού του σχεδίου Απόφασης τις προσεχείς ημέρες και στην υποστήριξη από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και από μια ευρεία βάση συνυποστηρικτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το σχέδιο ζητά από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών «να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος ψηφίσματος εντός 30 ημερών».

Επίσης, το σχέδιο απόφασης «αποφασίζει ότι κανένα κράτος-μέλος δεν θα συνδράμει ή θα βοηθά την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στο κλείσιμο των Στενών ή στην επιβολή διοδίων που σχετίζονται με τα Στενά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ