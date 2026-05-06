Βολιβία: Παρέλυσαν οι μεταφορές λόγω ελλείψεων και κακής ποιότητας καυσίμων

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

(Photo by Jorge BERNAL / AFP)

Ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών παρέλυσε χθες, Τρίτη, στη Βολιβία, καθώς τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς τράβηξαν χειρόφρενο σε μεγάλες πόλεις και διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους σε όλη τη χώρα. Οι κινητοποιήσεις έγιναν λόγω των ελλείψεων καυσίμων και της κακής ποιότητας των προϊόντων που διατίθενται στα πρατήρια.

Στην πρωτεύουσα Λα Πας και σε άλλες μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Σούκρε και η Κοτσαμπάμπα, οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία, όπως διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο και μετέδωσαν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης.

Η δημόσια επιχείρηση Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), η οποία διαχειρίζεται το οδικό δίκτυο, έκανε λόγο για περισσότερα από 70 μπλόκα σε δρόμους της χώρας.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι ο εφοδιασμός των πρατηρίων με καύσιμα γίνεται με ακανόνιστο τρόπο και ότι η ποιότητα των καυσίμων που διατίθενται είναι συχνά πολύ κακή. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το πρόβλημα έχει προκαλέσει ζημιές σε χιλιάδες οχήματα τους τελευταίους μήνες, γεγονός που αναγνωρίζουν και οι αρχές.

Η απεργία κηρύχθηκε εξαιτίας της «αθέτησης όλων των συμφωνιών που κλείστηκαν» ανάμεσα στους φορείς εκπροσώπησης του κλάδου και της κυβέρνησης, τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Λούσιο Γκόμες, εκπροσωπώντας τη Συνομοσπονδία Οδηγών της Βολιβίας.

Ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας, ο οποίος ανήκει στην κεντροδεξιά, ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Νοέμβριο του 2025. Ο ίδιος είχε υποσχεθεί, μεταξύ άλλων, να εξομαλύνει τον εφοδιασμό της χώρας με καύσιμα και να βάλει τέλος στις μεγάλες ουρές αναμονής στα πρατήρια.

Η πολιτική των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων, την οποία εφάρμοσαν για σχεδόν δύο δεκαετίες προηγούμενες σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, σχεδόν εξάντλησε τα αποθέματα δολαρίων που χρησιμοποιούνται για τις εισαγωγές καυσίμων. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στη σοβαρή οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα των Άνδεων.

Ο Ροδρίγο Πας ακύρωσε τις επιδοτήσεις τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, η απόφαση αυτή και τα υπόλοιπα μέτρα που έλαβε η κυβέρνησή του δεν οδήγησαν σε σταθεροποίηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον κ. Γκόμες, «επανεμφανίστηκαν οι ουρές αναμονής» και η κακή ποιότητα των καυσίμων που διατίθενται στα πρατήρια συνεχίζει να πλήττει τον κλάδο. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι οι αρχές δεν έχουν αποζημιώσει πλήρως τους κατόχους οχημάτων για τις ζημιές που υπέστησαν εξαιτίας του προβλήματος.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

